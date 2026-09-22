Abfälle, Biomasse und CO2 entwickeln sich vom Entsorgungsproblem zum Energierohstoff. Dahinter steckt ein gewaltiger Markt, denn Fluggesellschaften benötigen Alternativen zu fossilem Kerosin, Industrieunternehmen suchen Ersatz für Erdgas und selbst Deponiegas lässt sich in Strom oder Kraftstoff verwandeln. Entscheidend wird, welche Technologien diese Rohstoffe wirtschaftlich in nutzbare Energie umwandeln können. Hier beginnt ein Rennen, das vom Energiekonzern bis zum spezialisierten Anlagenbauer reicht.
Enthaltene Werte: NL0010872388,GB00BP6MXD84,US68347P1030Den vollständigen Artikel lesen ...
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