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zukunftsbilanzen.de
21.09.2026 06:46 Uhr
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Zefiro Methane, Shell und Siemens Energy: Drei aussichtsreiche Aktien mit viel Energie und Kursfantasie

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wenn eine Ölquelle versiegt, ist das Geschäft für den Förderer irgendwann vorbei. Für Zefiro Methane beginnt es dann erst. Der nordamerikanische Umweltdienstleister verschließt alte Bohrlöcher und beseitigt Altlasten der fossilen Energiewirtschaft. Neue Millionenaufträge machen den Nebenwert interessant. Die Aktien von Shell und Siemens Energy ergänzen das Trio aus der Energie- und Rohstoffbranche mit hohen Mittelzuflüssen und vollen Auftragsbüchern. Wir nehmen die drei Titel mit Energie und Kursfantasie im Aktien-Check unter die Lupe.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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