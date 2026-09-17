Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wir blicken auf die zunehmend dramatischere Lage im Wasserstoff-Sektor und prüfen, ob die Talfahrt bei Plug Power, einem der einstigen Lieblinge, bald ein Ende findet. Danach analysieren wir mit TeamViewer einen bekannten deutschen Software-Titel, der seine Verschuldung neu ordnet und technisch hoch hinaus will. Schließlich widmen wir uns mit Zefiro Methane einem versteckten Juwel aus Nordamerika, das mit staatlichen Millionenaufträgen eine ökologische Zeitbombe (Methanlöcher) entschärft. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, bei welcher der obigen Aktien man einen Fuß in der Tür haben sollte!Den vollständigen Artikel lesen ...
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