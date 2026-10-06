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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
05.10.26 | 17:35
50,24 Euro
+0,63 % +0,32
Branche
Chemie
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zukunftsbilanzen.de
06.10.2026 06:46 Uhr
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Von Altlasten zu Renditen und von Traditionsunternehmen zu Wachstumsperlen: Warum BASF, Bayer und Zefiro Methane jetzt auf die Watchlist gehören!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane BASF kämpft sich durch ein Sparprogramm und lockt Anleger weiterhin mit einer starken Dividende. Zudem plant der Chemie-Riese den Konkurrenten Evonik zu übernehmen. Dieser strategische Zukauf soll die eigene Marktmacht in schwierigen Zeiten entscheidend ausbauen. Ob dies gelingt, steht aber in den Sternen. Auch Bayer durchläuft zur Bewältigung seiner Altlasten und der Schuldenreduktion eine schmerzhafte Restrukturierung, bietet mutigen Investoren aber, sofern vieles davon gelingt, ein attraktives Turnaround-Potenzial. Ganz anders die Dynamik jenseits des Atlantiks. Hier wandelt Zefiro Methane die Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in Nordamerika in ein profitables Wachstumsgeschäft um und glänzt mit tollen Umsätzen sowie einem vielversprechenden Chartbild.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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