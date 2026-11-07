Was war das für eine Handelswoche! Der DAX musste am Freitag herbe Kursverluste hinnehmen. Der schwache Wochenausklag lässt die vorherige Rekordjagd fast in Vergessenheit geraten. Dabei geriet der deutsche Leitindex zwischenzeitlich außer Rand und Band. Der eine oder andere Marktakteur dürfte noch am Donnerstag vom baldigen Erreichen die 27.000er Marke "geträumt" haben. Doch im späten Donnerstagshandel und im Freitagshandel bröckelte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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