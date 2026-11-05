Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Unter Amerikas Böden schlummert ein milliardenschweres Problem. Hunderttausende verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher müssen saniert werden, viele davon setzen weiterhin klimaschädliches Methan frei. Washington hat dafür 4,7 Mrd. USD bereitgestellt. Einer der Profiteure ist Zefiro Methane. Das Unternehmen hat sich bereits staatliche Aufträge über rund 40 Mio. USD gesichert, steigert seine Umsätze kräftig und erschließt zusätzliche Geschäftsfelder. Während die Sanierung alter Förderanlagen zunehmend Fahrt aufnimmt, sieht ein deutsches Analystenhaus für die Aktie rechnerisch mehr als 200 % Kurspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
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