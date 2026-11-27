Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Beim Klimaschutz ist es kurz vor zwölf. Methan spielt dabei eine Schlüsselrolle. Das Treibhausgas strömt aus unzähligen alten Öl- und Gasbohrlöchern in Nordamerika. Zefiro Methane verdient sein Geld damit, diese Lecks dauerhaft zu verschließen. Die Auftragsbücher des kanadischen Unternehmens füllen sich zusehends. Analysten trauen der Aktie mehr als eine Verdreifachung zu. Doch ein überzeugender Investorentag und ein neuer Auftrag gingen in den vergangenen Tagen im Börsenchaos unter. Nun tickt die Uhr auch für Anleger: Am 9. Dezember bietet sich die nächste Gelegenheit, Einblicke in ein außergewöhnliches Geschäftsmodell aus erster Hand zu bekommen.

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