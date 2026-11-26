Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Ein Öl- oder Gasbohrloch verliert mit dem Ende seiner wirtschaftlichen Nutzung nicht automatisch seine Bedeutung. Im Gegenteil, denn die Kosten für die fachgerechte Stilllegung können erheblich sein, insbesondere wenn die ursprünglichen Betreiber längst nicht mehr existieren. In den USA hat sich über Jahrzehnte ein enormer Sanierungsbedarf aufgebaut, dessen Bewältigung noch viele Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Während sich die öffentliche Diskussion vor allem um die Zukunft der Energieversorgung dreht, entwickelt sich im Hintergrund ein Geschäft mit den Hinterlassenschaften der Vergangenheit. Zu den spezialisierten Anbietern zählt Zefiro Methane. Das Unternehmen profitiert von milliardenschweren staatlichen Förderprogrammen und sieht Anzeichen für eine zunehmend attraktive Wettbewerbssituation.

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