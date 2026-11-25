Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Rund 4,7 Mrd. USD stellt die US-Regierung für die Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher zur Verfügung. Hinzu kommen private Auftraggeber wie Errichter von Rechenzentren oder der benötigten Energieinfrastruktur. Der Markt für Zefiro Methane ist also riesig. Der nordamerikanische Umweltdienstleister verschließt solche Bohrlöcher, damit kein Methan mehr entweicht. Nach überzeugenden Quartalszahlen haben Analysten ihre Kaufempfehlung bestätigt und trauen der Zefiro-Aktie eine Vervielfachung zu. Und der starke Newsflow geht weiter. Am Montag wurde der nächste Auftrag gemeldet.

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