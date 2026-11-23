Das Projekt erweitert den Auftragsbestand des Unternehmens aus bereits bewilligten staatlichen Projekten im Wert von rund 40 Millionen US$. Gleichzeitig sind noch 89 % der im Rahmen des IIJA bereitgestellten Fördermittel für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher nicht ausgegeben.

Für Seneca 5F wurden nur drei Angebote abgegeben, was ein zunehmend begrenztes Angebot an qualifizierten Auftragnehmern für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher widerspiegelt, während die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen weiterhin hoch bleibt.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 23. NOVEMBER 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches Umweltserviceunternehmen, das sich auf die Wartung, Sanierung und Verfüllung verwaister und endgültig stillzulegender Öl- und Gasbohrlöcher zur Methanemissionsminderung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es vom Ohio Department of Natural Resources ("ODNR") ein weiteres aus Bundesmitteln finanziertes Projekt zur Verfüllung verwaister Bohrlöcher im Wert von 2,2 Millionen US$ erhalten hat.

Das Projekt, das als Seneca 5F bezeichnet wird, umfasst 14 verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher in Seneca County, Ohio. Die Arbeiten umfassen die Vorbereitung der einzelnen Bohrlochstandorte, die Verfüllung der Bohrlöcher, den Abbau der Förderleitungen und -anlagen sowie die Renaturierung der Standorte. Das Management geht davon aus, dass Seneca 5F ein robusteres Margenprofil aufweisen wird als viele der Bohrlochverfüllungsprojekte, die Zefiro kürzlich abgeschlossen hat.

Der Auftrag ergänzt zudem den Auftragsbestand im Wert von rund 40 Millionen US$ aus bereits vergebenen staatlichen Projekten zur Bohrlochverfüllung, den das Unternehmen am 19. Oktober 2026 bekannt gegeben hatte und der bis Juni 2029 reicht.

Begrenzte Kapazitäten der Auftragnehmer bei anhaltender Nachfrage

Seneca 5F erhielt nur drei Angebote, und Zefiros Angebot war das einzige, das den Marktpreisen entsprach. Das Management sieht in der verhaltenen Resonanz ein Zeichen für einen allgemeinen Wandel in der Branche: Die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Bohrlochverfüllung ist nach wie vor stark, doch das Angebot an qualifizierten Auftragnehmern, die über die erforderlichen Teams, Ausrüstung und Erfahrung für die Durchführung dieser Arbeiten verfügen, wird immer knapper, was die verfügbaren Kapazitäten für die Übernahme solcher Projekte einschränkt.

Ein Großteil der Bundesmittel, die dieser Nachfrage zugrunde liegen, ist noch nicht in der Praxis angekommen. Der im November 2021 in Kraft getretene Infrastructure Investment and Jobs Act ("IIJA") sah rund 4,7 Milliarden US$ für die Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in den USA vor, doch mehr als 89 % des Gesamtbetrags wurden noch nicht eingesetzt.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: "Seneca 5F ist eine willkommene Ergänzung unseres Auftragsbestands im öffentlichen Sektor und genau die Art von Auftrag, die wir gern ausführen. Bei der Bekanntgabe unserer Ergebnisse für das erste Quartal haben wir erklärt, dass unser Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2027 darauf liegt, unsere Auftragspipeline in Umsätze mit besseren Margen umzuwandeln. Da dieses Projekt eine höhere erwartete Marge aufweist als ein Großteil unserer jüngsten Arbeiten im Bereich der Bohrlochverfüllung, ist es ein gutes Beispiel dafür, wie dies konkret aussieht."

"Mehr als 89 % der im Rahmen des IIJA für verwaiste Bohrlöcher bereitgestellten Mittel sind noch nicht ausgegeben worden, und die Bundesstaaten legen nun ein höheres Tempo vor. Mit erfahrenen internen Teams, einem erweiterten Maschinenpark und langjähriger Erfahrung bei staatlich geförderten Projekten ist Zefiro unserer Meinung nach gut aufgestellt, um sich auch in den kommenden Jahren um diese Projekte zu bewerben", so Flax abschließend.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Wartung, Sanierung und Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern zur Minderung von Methanemissionen spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Wartung und Sanierung, Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von CO2-Zertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 13 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

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