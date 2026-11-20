Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Methan wirkt über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 80-mal stärker auf die Erderwärmung als dieselbe Masse CO2. Seine Vermeidung kann deshalb vergleichsweise schnell Wirkung entfalten. Das erklärt den politischen Fokus auf Leckagen und die Stilllegung alter Quellen. Die USA haben mit dem Infrastrukturgesetz rund 4,7 Mrd. USD für das Verschließen und die Sanierung verwaister Bohrungen vorgesehen. "Verwaist" bedeutet, dass kein verantwortlicher Betreiber mehr greifbar ist. Wenig bekannter Profiteur dieser Situation ist Zefiro Methane. Die Gesellschaft ist etablierter Hidden Champion in den USA und rollt ihr Geschäft organisch und durch Übernahmen konsequent aus. Kürzlich mit frischem Kapital ausgestattet, dürfte die Gesellschaft schon bald mehr PS auf die Straße bringen. Analysten machen ein großes Kurspotenzial aus.

Enthaltene Werte: CA98926D1069

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