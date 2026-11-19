Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane In den USA sind fast 142.000 verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher erfasst, die Bundesstaaten schätzen bis zu 740.000 weitere, die in keinem Register stehen. Wer verschließt sie, und wer bezahlt dafür? Zefiro Methane verdient damit sein Geld und hat staatliche Aufträge über rund 40 Mio. USD bis Juni 2029 in den Büchern. Wir beleuchten diesen aufstrebenden Markt und erklären, ob die Aktie von Zefiro Chancen bieten kann.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.