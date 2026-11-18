Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Die Klimadebatte bekommt einen neuen Schwerpunkt und Zefiro könnte davon wirtschaftlich profitieren! Auf der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya rückte ein besonders wirkungsvolles Treibhausgas stärker ins Rampenlicht: Methan. Und die Zeit drängt, denn die internationale Klimapolitik sucht nach schnell umsetzbaren Lösungen. Der kanadische Umweltdienstleister Zefiro Methane (Kanada: ZEFI | ISIN: CA98926D1069 | WKN: A3DVHU) macht aus diesem gewaltigen Umweltproblem ein skalierbares Geschäftsmodell. Millionen verwaister Öl- und Gasbohrungen in den USA setzen weiterhin Methan frei - Zefiro misst die Emissionen, verschließt die Altlasten und erstürmt damit einen langfristigen Sanierungsmarkt. Die jüngsten Quartalszahlen liefern neue Argumente: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 30,7 % auf 12,1 Mio. USD, der Bruttogewinn legte sequenziell um 43,1 % zu. Das bereinigte EBITDA kehrte mit 0,1 Mio. USD in den positiven Bereich zurück, während der Nettoverlust auf 2,4 Mio. USD sank. Noch wichtiger ist die strategische Ausgangslage: Rund 40 Mio. USD staatliche Aufträge sichern Visibilität bis Juni 2029 und sieben neue Rahmenverträge öffnen zusätzliche Türen zur Privatwirtschaft. Die Viking-Flotte wird zunehmend ausgelastet und soll ihre Kapazität weiter in Umsatz verwandeln. Gleichzeitig könnte ein neues Isometric-Protokoll Zefiro den Wiedereinstieg in die Generierung hochwertiger Methan-Zertifikate ermöglichen - ein zusätzliches Erlösmodell, das auf vorhandenen Anlagen und Messtechnik aufbaut. Nach der operativen Wende nimmt die Wachstumsgeschichte nun bedeutende Konturen an. Wenn Klimaschutz, staatliche Aufträge und ein neuer Zertifikatemarkt zusammenkommen, könnte aus der unscheinbaren Bohrlochsanierung ein bemerkenswertes Börsenthema werden. Anleger können noch bei einer Bewertung von rund 74 Mio. CAD dabei sein!

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