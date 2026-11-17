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Einladung zum digitalen Zefiro Investor Day am 19. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ - Wachstumschance durch nachhaltige Bohrlochsanierung



17.11.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einladung zum digitalen Zefiro Investor Day am 19. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ - Wachstumschance durch nachhaltige Bohrlochsanierung



Kostenfreier digitaler Kapitalmarkttag: Eine Stunde Unternehmenspräsentation und moderierte Fragerunde mit dem Management von Zefiro Methane Corp.



Augsburg / Hannover, 17.11.2026 - Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren zum Zefiro Investor Day am Donnerstag, 19. November 2026, um 17:00 Uhr MEZ ein. Das neue digitale Veranstaltungsformat widmet einem einzelnen Unternehmen eine volle Stunde und bietet damit Raum für eine ausführliche Unternehmenspräsentation sowie eine moderierte Fragerunde. Den Auftakt macht Zefiro Methane Corp. Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI | Frankfurt: Y6B | OTCQB: ZEFIF) ist auf die dauerhafte Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrungen und die damit verbundene Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert. Das Unternehmen ist in 13 US-Bundesstaaten tätig. Sein Leistungsspektrum reicht vom Monitoring über die Verfüllung und Wiederherstellung der Standorte bis hin zu Emissionsgutschriften. Dabei baut Zefiro auf rund 50 Jahren über Generationen weitergegebener Branchenerfahrung auf.



Direkter Austausch mit dem Management

Im Rahmen des Investor Day präsentieren Catherine Flax, CEO, und Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development, das Geschäftsmodell, die jüngsten Entwicklungen und die Perspektiven von Zefiro. Die anschließende Fragerunde wird von Matthias Greiffenberger, GBC Investment Research, moderiert.



Das einstündige Format ermöglicht es Anlegern, das Unternehmen näher kennenzulernen und ihre Fragen zu Strategie, operativer Entwicklung und Wachstumsmöglichkeiten einzubringen.



Großer Sanierungsbedarf und zusätzliche Nachfrage

Nach den zur Veranstaltung bereitgestellten Informationen sind in den USA und Kanada rund 3,5 Millionen aufgegebene und verwaiste Öl- und Gasbohrungen erfasst. Etwa 14 Millionen Menschen in den USA leben im Umkreis von einer Meile um eine dokumentierte verwaiste Bohrung. Die US-Regierung hat 4,7 Milliarden USD für die Verfüllung solcher Bohrungen bereitgestellt.



Mit der dauerhaften Abdichtung sollen der Austritt von Methan, weiteren schädlichen Gasen und Öl verhindert sowie Luft, Grundwasser und Böden geschützt werden. Neben staatlichen Aufträgen sieht Zefiro zusätzliche Nachfrage durch Energie- und Rechenzentrumsentwickler, deren Projekte die vorherige Sanierung undichter Altbohrungen erfordern.



Aktuelle Unternehmensentwicklung

Zu den jüngsten Entwicklungen gehört der Abschluss einer Privatplatzierung ohne Einschaltung eines Brokers mit Bruttoerlösen von rund 5,0 Millionen CAD. Darüber hinaus meldete Zefiro einen Auftragsbestand aus bereits vergebenen staatlichen Bohrlochverfüllungsprojekten von rund 40 Millionen USD, mit Arbeiten bis Juni 2029.



Für das am 30. Juni 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 berichtete das Unternehmen über folgende Ergebnisse: Kennzahl Geschäftsjahr 2026 Entwicklung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 Umsatz 42,5 Mio. USD Anstieg um 31,1 % auf einen Rekordwert Bruttoergebnis 12,4 Mio. USD Anstieg um 66,0 % Bruttomarge 29,2 % Vorjahr: 23,0 % Operative Aufwendungen 14,4 Mio. USD Rückgang um 10,2 % Nettoverlust 3,5 Mio. USD Verringerung um 67,5 % Bereinigtes EBITDA 3,8 Mio. USD Verbesserung um 7,8 Mio. USD



Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Datum: Donnerstag, 19. November 2026#

Beginn: 17:00 Uhr MEZ / 11:00 Uhr ET / 00:00 Uhr HKT am 20. November 2026

Dauer: Eine Stunde

Format: Digital via Zoom, Unternehmenspräsentation und moderierte Fragerunde

Referenten: Catherine Flax und Luke Plants, Zefiro Methane Corp.

Moderation: Matthias Greiffenberger, GBC Investment Research

Teilnahme: Kostenfrei nach Anmeldung

Interessierte Anleger können sich über folgenden Link kostenfrei registrieren:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_C1iZ6V1oRymqeOaaSVy5nQ#/registration



Fragen vorab einreichen

Interessierte Anleger können ihre Fragen an Zefiro bis zum 18. November 2026 an Markus Nellessen, Head of Investor Relations der Apaton Finance GmbH, senden: m.nellessen@apaton.com

Die Fragen werden gesammelt und im Rahmen des Investor Day aufgegriffen.



Weiterführende Informationen zur Vorbereitung

GBC Research-Kommentar vom 28. Oktober 2026: Anlageurteil "Kaufen", Kursziel 1,42 USD.

Der Research-Kommentar steht unter folgendem Link zur Verfügung:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=download2_file&code_str=YFKPUCOYCY



Dokumentation "The Hazard Below" - 25 Minuten: Lyndsay Malchuk besucht verwaiste Bohrungen in den USA und ein aktives Verfüllungsprojekt von Zefiro.

https://m.youtube.com/watch?v=3MrjCUk5_QU&feature=youtu.be



GBC AG und Apaton Finance GmbH freuen sich auf Ihre Teilnahme.



Hinweise zu Interessenkonflikten

Die Apaton Finance GmbH wird von Zefiro Methane Corp. für Kommunikationsdienstleistungen vergütet. Daraus ergibt sich ein Interessenkonflikt. Bei dem genannten GBC Research-Kommentar handelt es sich um emittentenfinanziertes Research. Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.



17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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