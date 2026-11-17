EQS-News: GBC AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Konferenz
Einladung zum digitalen Zefiro Investor Day am 19. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ - Wachstumschance durch nachhaltige Bohrlochsanierung
Nach den zur Veranstaltung bereitgestellten Informationen sind in den USA und Kanada rund 3,5 Millionen aufgegebene und verwaiste Öl- und Gasbohrungen erfasst. Etwa 14 Millionen Menschen in den USA leben im Umkreis von einer Meile um eine dokumentierte verwaiste Bohrung. Die US-Regierung hat 4,7 Milliarden USD für die Verfüllung solcher Bohrungen bereitgestellt.
Mit der dauerhaften Abdichtung sollen der Austritt von Methan, weiteren schädlichen Gasen und Öl verhindert sowie Luft, Grundwasser und Böden geschützt werden. Neben staatlichen Aufträgen sieht Zefiro zusätzliche Nachfrage durch Energie- und Rechenzentrumsentwickler, deren Projekte die vorherige Sanierung undichter Altbohrungen erfordern.
Aktuelle Unternehmensentwicklung
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört der Abschluss einer Privatplatzierung ohne Einschaltung eines Brokers mit Bruttoerlösen von rund 5,0 Millionen CAD. Darüber hinaus meldete Zefiro einen Auftragsbestand aus bereits vergebenen staatlichen Bohrlochverfüllungsprojekten von rund 40 Millionen USD, mit Arbeiten bis Juni 2029.
Für das am 30. Juni 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 berichtete das Unternehmen über folgende Ergebnisse:
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2436084 17.11.2026 CET/CEST