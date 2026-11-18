Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.
Deutliche Umsatzsteigerung gegenüber Vorquartal - Auftragsbestand schafft Wachstumsperspektiven
Die höheren Kosten spiegelten sich auch in der Entwicklung des bereinigten EBITDA wider, das mit 0,13 Mio. USD ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 2,76 Mio. USD lag. Gegenüber dem vierten Quartal 2025/26, in dem noch ein bereinigtes EBITDA von rund -0,60 Mio. USD ausgewiesen worden war, gelang jedoch die Rückkehr in die operative Gewinnzone.
Die positive operative Entwicklung wird durch den deutlich ausgeweiteten Auftragsbestand untermauert. Nach Unternehmensangaben verfügt die Gesellschaft mittlerweile über einen Bestand an staatlich finanzierten Well-Plugging-Projekten in Höhe von rund 40 Mio. USD, deren Umsetzung teilweise bis Juni 2029 vorgesehen ist. Hierzu zählt unter anderem ein im September 2026 gewonnener Großauftrag im Volumen von 11,5 Mio. USD. Darüber hinaus hat die Gesellschaft sieben neue Rahmenverträge (Master Service Agreements) mit privatwirtschaftlichen Kunden abgeschlossen, die durch die Übernahme der Viking-Flotte ermöglicht wurden. Insgesamt bietet die deutlich ausgeweitete Projektpipeline eine hohe Umsatzvisibilität für die kommenden Geschäftsjahre und schafft die Grundlage für eine steigende Auslastung der vorhandenen operativen Kapazitäten.
Der Fokus des Managements liegt nun auf der Umsetzung der vorhandenen Projektpipeline und einer höheren Auslastung der bestehenden Kapazitäten, wodurch sich auch die Profitabilität verbessern soll. Die Rentabilitätsverbesserung sollte zusätzlich durch den Bereich Carbon Credits unterstützt werden. Wie Zefiro am 02.11.2026 mitteilte, steht das von der Zertifizierungsorganisation Isometric entwickelte Orphaned Well Plugging Protocol (OWP), an dessen Entwicklung sich die Gesellschaft finanziell und fachlich beteiligt hat, kurz vor der Finalisierung. Das neue Regelwerk soll die Generierung von Emissionszertifikaten durch die dauerhafte Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher ermöglichen. Nach der endgültigen Verabschiedung könnten somit wieder zusätzliche Umsätze aus dem Verkauf von Carbon Credits erzielt werden.
Eine deutliche Stärkung der finanziellen Flexibilität erreichte die Gesellschaft durch die nach dem Bilanzstichtag (30.09.2026) erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung. Im Rahmen der Transaktion wurden liquide Mittel in Höhe von rund 4,70 Mio. CAD (ca. 3,35 Mio. USD) eingeworben. Zum Bilanzstichtag hatten sich die liquiden Mittel noch auf lediglich 0,50 Mio. USD belaufen. Durch die Kapitalmaßnahme wurde die Liquiditätsausstattung somit erheblich verbessert.
Zwar haben sich die Inputdaten für unser DCF-Bewertungsmodell nicht verändert, aufgrund von Veränderungen des Wertansatzes ausstehender Optionen und Warrants (Black-Scholes-Modell) erhöht sich unser Kursziel leicht auf 1,47 USD (bisher: 1,42 USD). Ausgehend von einem damit umgerechneten Kursziel in Höhe von 2,10 CAD (1 USD = 1,43 CAD) bzw. 1,34 € (1 USD = 0,91 EUR) vergeben wir weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261118_Zefiro_Comment
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Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Fertigstellung: 18.11.2026 (12:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 18.11.2026 (13:15 Uhr)
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