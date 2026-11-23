Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Es ist derzeit nicht leicht die richtigen Aktien zu finden. In New York herrschte vergangene Woche Ausverkaufsstimmung. Schon am Donnerstag - dem Tag des Anthropic-IPO - drehten die Indizes nach starkem Start ins Minus. Am Freitag herrschte dann blanke Panik auf dem Parkett. Da war es auch nicht hilfreich, dass nun die SEC gegen Nvidia wegen Bilanzierungsfragen ermittelt. Für Anleger können solche Zeiten sehr bitter werden, wenn das Portfolio nicht die richtige Balance hat. Daher empfiehlt es sich, sein Depot entsprechend umzubauen. Mit Zefiro Methane können Investoren auf ein Unternehmen setzen, dass in einer stark wachsenden Nische arbeitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...