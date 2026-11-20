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Methan wirkt über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 80-mal stärker auf die Erderwärmung als dieselbe Masse CO2. Seine Vermeidung kann deshalb vergleichsweise schnell Wirkung entfalten.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane.

Das erklärt den politischen Fokus auf Leckagen und die Stilllegung alter Quellen. Die USA haben mit dem Infrastrukturgesetz rund 4,7 Mrd. USD für das Verschließen und die Sanierung verwaister Bohrungen vorgesehen. "Verwaist" bedeutet, dass kein verantwortlicher Betreiber mehr greifbar ist. Wenig bekannter Profiteur dieser Situation ist Zefiro Methane. Die Gesellschaft ist etablierter Hidden Champion in den USA und rollt ihr Geschäft organisch und durch Übernahmen konsequent aus. Kürzlich mit frischem Kapital ausgestattet, dürfte die Gesellschaft schon bald mehr PS auf die Straße bringen. Analysten machen ein großes Kurspotenzial aus.



Noch unter dem Radar

Entweichendes Methan belastet das Klima, alte Bohrlöcher erschweren die Nutzung von Grundstücken. Zefiro Methane verdient daran, diese Probleme zu beseitigen. Die Gesellschaft saniert alte Öl- und Gasbohrungen, misst Methanemissionen und will künftig wieder stärker an zertifizierten Emissionsminderungen verdienen.

Rund 40 Mio. USD an staatlichen Aufträgen, eine zunehmende Nachfrage aus dem Privatsektor, Partnerschaften sowie potenzielle Akquisitionen untermauern die Potenziale des Geschäftsmodells. Mit mehr als 2 Mio. verlassenen Öl- und Gasbohrlöchern in den USA entwickelt sich ein Markt mit einem geschätzten Volumen von 400 bis 600 Mrd. USD. Bislang ist Zefiro als Spezialist in 15 US-Bundesstaaten mit seinem integrierten Geschäftsmodell vertreten.



Operatives Fundament und Partnerschaften

Das operative Fundament bildet Plants & Goodwin, ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung. Zefiro deckt darüber mehrere Arbeitsschritte ab. Messung und Überwachung, Wartung und Sanierung, Verschließen der Bohrungen sowie Wiederherstellung der Flächen. Auftraggeber sind mehrheitlich öffentliche Stellen und zunehmend private Unternehmen (Infrastruktur und KI-Rechenzentren). Nadelöhr sind erfahrene Mannschaften, geeignete Ausrüstung und zuverlässige Projektabwicklung.

Die Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Well Done Foundation eröffnet Zefiro zusätzliche Wachstumschancen. Die in der Branche renommierte gemeinnützige Organisation identifiziert entsprechende Projekte und verfügt über ein Netzwerk in zahlreichen US-Bundesstaaten, während Zefiro über seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin die technische Umsetzung übernimmt.



Aufträge, Akquisitionen, Zertifikate

Der staatliche Auftragsbestand beträgt nach Unternehmensangaben rund 40 Mio. USD, die Arbeiten reichen teilweise bis Juni 2029. Dazu zählen ein ursprünglich mit 19,6 Mio. USD dotierter Auftrag in Ohio und ein im September gemeldeter Vertrag über 11,5 Mio. USD aus der Region der Großen Seen. Bei Letzterem sollen etwa 3 Mio. USD zwischen November 2026 und Ende Juni 2027 abgearbeitet werden, der Rest anschließend bis Juni 2029.

Zusätzliche Kapazität lieferte im Mai der Erwerb der Flotte von Viking Well Service für 4,3 Mio. USD. Fünf weitere Anlagen sollen nach Unternehmensangaben eine zusätzliche jährliche Umsatzkapazität von ungefähr 10 Mio. USD ermöglichen. Die übernommene Flotte erwirtschaftete im August und September bereits rund 1,5 Mio. USD. Sieben neue Rahmenvereinbarungen mit Unternehmenskunden erweitern den Zugang zum Privatmarkt.

Zahlen und Bewertung

Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 stieg der Umsatz um 31,1% auf 42,5 Mio. USD. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 29,2%, das bereinigte EBITDA erreichte 3,8 Mio. USD. Der Nettoverlust verringerte sich analog auf 3,5 Mio. USD. Ab dem laufenden Geschäftsjahr soll die übernommene Viking-Ausrüstung eine höhere Auslastung sowie einen Jahresumsatz von rund 10 Mio. USD bringen.

Zefiro hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27 (bis 30. September) den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 30,7% auf 12,1 Mio. USD gesteigert. Treiber war insbesondere die schrittweise Auslastung der übernommenen Viking-Anlagenflotte. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 20,4%, während das bereinigte EBITDA mit 0,1 Mio. USD wieder positiv ausfiel. Der Nettoverlust verringerte sich auf 2,4 Mio. USD.

Bei 0,67- 0,68 CAD sollte der Ausbruch aus der Keilformation nach oben gelückt sein! Dann wäre als nächstes Kursziel die 1 CAD-Marke in greifbarer Nähe.



Jüngst flossen der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung brutto 5 Mio. CAD zu. Die Mittel sollen insbesondere das Betriebskapital stärken, aber auch Akquisitionen ermöglichen.

Das Researchhaus GBC zeichnet ein dynamisches Wachstum für die Zukunft und erwartet für 2026/27 rund 57,92 Mio. USD Umsatz, 10,02 Mio. USD EBITDA und 4,21 Mio. USD Nettogewinn. Das Kursziel der Experten beträgt 1,47 USD beziehungsweise 1,34 EUR mit Zielhorizont Ende 2027. Zum Vergleich: Die Anteilsscheine handeln momentan auf einem Niveau von rund 0,41 EUR. Daraus leitet sich ein enormes Aufwärtspotenzial ab.

Fazit

Interessenskonflikt

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Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

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