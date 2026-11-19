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In den USA sind fast 142.000 verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher erfasst, die Bundesstaaten schätzen bis zu 740.000 weitere, die in keinem Register stehen. Wer verschließt sie, und wer bezahlt dafür?

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane

Ein Erbe, das wächst

Undichte Altbohrungen setzen Methan frei, ein Treibhausgas, das die Erderwärmung deutlich stärker antreibt als Kohlendioxid. Zudem können korrodierte Rohre das Grundwasser verunreinigen, was den Handlungsdruck auf die Behörden erhöht. Das Problem wird größer, je genauer die Behörden hinsehen: 1992 zählte die Länderkommission IOGCC rund 49.700 verwaiste Bohrlöcher, Ende 2023 waren es fast dreimal so viele. Und der Bestand wächst weiter: In Colorado stieg die Zahl der verwaisten Bohrlöcher auf den Rekordwert von 994. Laut einem Bericht der Colorado Sun kamen in den vergangenen drei Jahren im Schnitt rund 300 pro Jahr hinzu. Zwar verschloss der Bundesstaat im vergangenen Jahr mit 161 Bohrlöchern so viele wie nie zuvor, doch weitere 1.200 könnten bald von ihren Betreibern aufgegeben werden. Ein Verschluss kostet dort im Schnitt rund 100.000 USD, die Sicherheiten der Betreiber decken davon oft nur einen Bruchteil.

Am Ölmarkt ging es derweil zuletzt abwärts: Brent fiel von rund 115 USD je Barrel Ende Oktober auf zeitweise unter 92 USD. Am Grundproblem ändert das wenig. Viele alte, kaum noch ergiebige Bohrungen landen bei kleinen Betreibern, und geraten diese in Not, fallen die Bohrlöcher an den Staat. Der trägt deshalb den Großteil der Kosten: Das Infrastrukturgesetz von 2021 stellt 4,677 Mrd. USD bereit, um verwaiste Bohrlöcher zu verschließen.

Staatliche Aufträge bis 2029

Zefiro arbeitet über die Tochter Plants & Goodwin in 15 US-Bundesstaaten, zuletzt kamen Indiana und Michigan hinzu. Das Unternehmen deckt alle Schritte ab, von der Methanmessung bis zur Rekultivierung. Größter Posten im Auftragsbestand ist ein Vertrag mit dem Bundesstaat Ohio über 19,6 Mio. USD für rund 200 Bohrlöcher, dazu kommen drei weitere Ohio-Projekte über 5,0 Mio. USD. Im September gewann Zefiro außerdem einen staatlichen Auftrag in der Region der Großen Seen über 11,5 Mio. USD, der ebenfalls bis Juni 2029 läuft. Rund 4,9 Mio. USD aus dem Bestand will das Unternehmen allein im laufenden Quartal bis Ende Dezember abarbeiten.

Dabei kann Zefiro lukrative Preise durchsetzen: Bei zwei Ohio-Projekten von September erhält das Unternehmen im Schnitt rund 184.000 USD je Bohrloch, mehr als 40% über dem Durchschnitt des staatlichen Programms, bei einem davon war Zefiro einziger Bieter. Neu ist ein Explorationsvertrag, bei dem Zefiro Bohrlöcher vor dem Verschließen untersucht. In West Virginia hat das Unternehmen bereits an 849 Bohrlöchern Methan gemessen und dabei nach eigenen Angaben etwa die doppelte Marge des Verschlussgeschäfts erzielt. Selbst im Nationalpark Cuyahoga Valley in Ohio hat Zefiro inzwischen Bohrlöcher verschlossen. Im Oktober sammelte das Unternehmen zudem 5,0 Mio. CAD ein, netto fließen rund 3,35 Mio. USD zu, vor allem für das operative Geschäft und mögliche Übernahmen.

Nach einem schwächeren Sommer und einem Tief Mitte Oktober hat sich die Aktie von Zefiro Methane zuletzt stabilisiert.

Rechenzentren als zweites Standbein

Auch Kunden aus der Privatwirtschaft zahlen für die Dienste von Zefiro: Für neue Rechenzentren und Gaskraftwerke weichen Bauherren auf alte Industriegelände aus, auf denen offene Bohrungen die Genehmigung blockieren. Mit der im Mai übernommenen Ausrüstung von Viking Well Service gewann Zefiro sieben Rahmenverträge, vor allem mit Gasproduzenten. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen damit inzwischen für fast alle großen Gasproduzenten im Nordosten der USA. Allein im August und September brachte die neue Ausrüstung rund 1,5 Mio. USD Umsatz, aufs Jahr hochgerechnet mehr als 9 Mio. USD. Dieses B2B-Geschäft macht Zefiro unabhängiger von befristeten staatlichen Programmen.

Das Wachstum kostet zunächst Marge

Die Quartalszahlen zeigen jedoch auch die Kehrseite. Von Juli bis September setzte Zefiro 12,1 Mio. USD um, 30,7% mehr als im Vorquartal. Die Bruttomarge sank jedoch auf 20,4% nach 37,8%, weil neue Geräte und Feldteams die Kosten erhöhten und margenstarke Erlöse aus Zertifikaten des Vorjahres fehlten. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 2,4 Mio. USD. Die Verwaltungskosten hat das neue Management seit 2025 bereits gesenkt.

Zusätzliches Potenzial bietet das Zertifikategeschäft, das Zefiro wieder aufnehmen will, sobald die Registrierstelle Isometric ihr neues Protokoll für verwaiste Bohrlöcher fertigstellt. Die öffentliche Konsultation zum Entwurf endete am 14. November. Grundlage der Zertifikate ist eine Messung direkt am Bohrloch vor dem Verschließen; 12 bis 18 Monate danach wird nachgeprüft. Zefiro hat die Entwicklung des Protokolls mitfinanziert und bereits nach einer älteren Methode als erstes Unternehmen Zertifikate aus verschlossenen verwaisten Bohrlöchern verkauft.

Die Analysten von GBC erwarten für das Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatz von 57,92 Mio. USD und ein EBITDA von rund 10,0 Mio. USD. Für 2027/28 rechnen sie mit 66,85 Mio. USD Umsatz, bis 2028/29 soll das EBITDA auf rund 15,0 Mio. USD steigen. Mit höherer Auslastung erwarten die Analysten auch wieder bessere Margen. In einem am 18. November veröffentlichten Update bestätigten sie ihr Rating und hoben das Kursziel leicht auf 1,47 USD an, nach 1,42 USD Ende Oktober.

Fazit: Die Aufträge sind da, jetzt zählt die Marge

Zefiro Methane ist mit staatlichen Aufträgen bis 2029, einem wachsenden Privatgeschäft und eigener Spezialausrüstung breit aufgestellt. Jetzt muss das Unternehmen die hohe Auslastung in bessere Margen übersetzen. Risiken liegen in der Vorfinanzierung der Großaufträge und der dünnen Kapitaldecke. Das nahende Comeback des Zertifikategeschäfts macht jedoch Hoffnung. Die Aktie wirkt auf dem aktuellen Niveau aussichtsreich.





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