Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane! Die Energiewelt hat vor wenigen Tagen nach London zum Energy Intelligence Forum geblickt. Und von der Themse kamen keine guten Nachrichten für Industrie wie Haushalte. Amin Nasser, CEO von Saudi Aramco, betonte, dass es selbst nach einer vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormuz bis zu zwei Jahre dauern könne, um die globalen Öl- und Dieselreserven wieder auf ein normales Niveau zu heben. Dass sich die weltweiten Erdöl- und Raffinerieprodukt-Lagerbestände - insbesondere bei Diesel - auf einem gefährlich niedrigen Level befinden, sieht jedermann an der Zapfsäule. Zwei Jahre heißt aber auch, dass im Öl- und Raffineriegeschäft gutes Geld verdient werden kann. Zumal derzeit auch die Ukraine den Raffinerien Russlands empfindliche Schäden zufügt. Dementsprechend sollten sich Anleger für die kommenden Jahre positionieren. Wir blicken heute deshalb auf die Chancen im Ölmarkt: Vom Aufräumer Zefiro Methane über den Raffinerie-König Shell bis zu Frankreichs Champion TotalEnergies.
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