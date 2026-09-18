Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Der Stromhunger von KI und Rechenzentren verändert den Energiemarkt. Rund um die Uhr verfügbare Leistung wird zur strategischen Ressource, während Netze und neue Kraftwerke mit dem Wachstum kaum Schritt halten. Erdgas erlebt deshalb eine nicht erwartete Renaissance. Neue Gaskraftwerke entstehen, Milliarden fließen in LNG-Infrastruktur und Abnehmer sichern sich Lieferungen über Jahrzehnte. Gleichzeitig wächst der Druck, die Altlasten der Öl- und Gasindustrie zu beseitigen.
Enthaltene Werte: US8168511090,CA98926D1069,US36828A1016Den vollständigen Artikel lesen ...
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