Im Energiesektor ist die Hölle los. Und das gilt nicht nur an den Börsen. Die Preise für Treibstoffe im Autoverkehr wie in der Luftfahrt sind infolge der US-Angriffe auf den Iran massiv gestiegen. Aus Berlin meldete eine erste Tankstelle bereits Dieselpreise von 3 EUR je Liter. Für Spediteure, Pendler, aber auch Notenbanker ist dies ein Horrorszenario, befeuert es doch die Inflation. Die EZB hat bereits reagiert und die Zinsen vergangene Woche angehoben. Die Federal Reserve zog nun einstimmig im Gremium nach und erhöhte ebenfalls den Leitzins; und das trotz Forderungen aus dem Weißen Haus, den Leitzins auf 1 % zu senken. Die Aktienmärkte haben diese Entwicklung bisher vernünftig verdaut. Dennoch sollten Anleger insbesondere beim Thema Energie auch an Alternativen denken. Mit Enel, A.H.T. Syngas Technology und 2G Energy nehmen wir heute drei sehr unterschiedliche Werte in den Fokus: Von groß zu klein!Den vollständigen Artikel lesen ...
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