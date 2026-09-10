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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
09.09.26 | 17:35
52,70 Euro
-1,81 % -0,97
Branche
Chemie
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Europa 600
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BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
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52,6252,7607:38
52,6352,7407:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AHT SYNGAS
AHT SYNGAS TECHNOLOGY NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AHT SYNGAS TECHNOLOGY NV1,890-6,44 %
BASF SE52,70-1,81 %
VERBIO SE31,660+0,13 %
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