Die Gaspreise schwanken, die Speicher sind so leer wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht mehr und die alte fossile Sicherheit bröckelt. Während Deutschland nervös auf die Heizsaison blickt, hat die Industrie längst die Reißleine gezogen. Der Griff zu heimischen, kohlenstoffarmen Gasen ist kein grünes Märchen mehr, sondern harte betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Die Technologie zur Umwandlung von Reststoffen in Energie rückt ins Rampenlicht, und die ersten Unternehmen verbuchen bereits steigende Margen. In diesem Spannungsfeld aus Versorgungskrise und technologischem Aufbruch sollte man sich BASF, A.H.T. Syngas und Verbio genauer ansehen.
Enthaltene Werte: DE000BASF111,NL0010872388,DE000A0JL9W6Den vollständigen Artikel lesen ...
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