Müll und industrielle Reststoffe entwickeln sich vom Kostenfaktor zum Rohstoff. Steigende Energiepreise, Dekarbonisierung und der enorme Strombedarf neuer Rechenzentren erhöhen den wirtschaftlichen Wert von Technologien, die bislang ungenutzte Materialien in Energie verwandeln. Gleichzeitig wächst der Druck auf Industrie und Kommunen, Abfälle nicht nur zu entsorgen, sondern wiederzuverwerten. Daraus entsteht ein Milliardenmarkt zwischen Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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