3,1 Milliarden Dollar neue Aufträge: Warum Veolia, Xylem und EVN Wasser zur strategischen Infrastruktur machen

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Wasser war für Energie- und Infrastrukturkonzerne lange ein vergleichsweise unspektakuläres Geschäft. Doch Klimarisiken, alternde Leitungsnetze, steigender industrieller Bedarf und höhere Anforderungen an die Versorgungssicherheit verändern den Markt. Wie stark die Nachfrage inzwischen ist, zeigen die jüngsten Zahlen von Xylem (ISIN: US98419M1009). Der US-Wasserspezialist verbuchte allein im zweiten Quartal 2026 Aufträge im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht das einem Anstieg von 42 Prozent. Der Umsatz erreichte 2,3 Milliarden US-Dollar.

Auch Veolia (ISIN: FR0000124141) profitiert von der wachsenden Bedeutung sicherer Wasser- und Umweltinfrastruktur. Der französische Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro und ein EBITDA von 3,55 Milliarden Euro. Das EBITDA erhöhte sich organisch um fünf Prozent. Veolia-Chefin Estelle Brachlianoff bezeichnet Wassersicherheit angesichts von Dürren, Hitzewellen und zusätzlichem Bedarf neuer Industrien ausdrücklich als einen strukturellen Wachstumstreiber.

Auch für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) ist Wasser längst ein strategisches Infrastrukturgeschäft. In Niederösterreich investiert das Unternehmen in überregionale Versorgungsleitungen, Brunnenfelder, Speicherbehälter und Naturfilteranlagen. Ein aktuelles Beispiel ist Reisenberg: Dort entsteht für rund 9,4 Millionen Euro die achte Naturfilteranlage der EVN Wasser. Künftig soll sie die Trinkwasserqualität für mehr als 20.000 Menschen in sieben Gemeinden verbessern. Damit treffen drei sehr unterschiedliche Unternehmen auf denselben langfristigen Trend: Wasser muss nicht nur verfügbar sein. Es muss aufbereitet, transportiert, überwacht und zuverlässig bereitgestellt werden.

Wasser wird für Unternehmen immer strategischer

Wie grundlegend sich die Wahrnehmung verändert, bringt Xylem mit seinen aktuellen Quartalszahlen auf den Punkt. Der Auftragseingang erreichte im zweiten Quartal 3,1 Milliarden US-Dollar. Organisch betrug das Wachstum sogar 41 Prozent. Der Umsatz stieg auf 2,3 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 16 Prozent auf 1,46 US-Dollar. Entscheidender als die einzelnen Quartalswerte ist jedoch die Begründung des Managements. Xylem sieht eine zunehmende strategische Bedeutung von Wasser sowohl für kommunale Versorger als auch für Industriekunden. Das ist nachvollziehbar. Ein Halbleiterwerk, Rechenzentrum oder Chemieunternehmen kann ohne verlässliche Wasserversorgung ebenso wenig dauerhaft betrieben werden wie eine Stadt. Gleichzeitig werden die Anforderungen komplexer. Wasser muss effizienter genutzt, gereinigt und teilweise wiederverwendet werden. Leckagen müssen reduziert und Netze digital überwacht werden.

Damit wächst der Bedarf an Pumpen, Messsystemen, Filtration, Wasseraufbereitung und digitaler Steuerung - genau jenen Bereichen, in denen Unternehmen wie Xylem tätig sind.

Europas Wasserverbrauch trifft auf zunehmenden Druck

Auch die Europäische Union behandelt Wasser inzwischen zunehmend als strategisches Thema. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Untersuchung der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission schätzt den jährlichen Wasserbedarf Europas auf rund 140 bis 200 Milliarden Kubikmeter. Dabei zählen Energie und Landwirtschaft zu den wichtigsten Verbrauchssektoren. Die regionalen Unterschiede sind erheblich und könnten sich durch die globale Erwärmung weiter verschärfen. Die europäische Water Resilience Strategy soll deshalb unter anderem die Wassereffizienz erhöhen, den Wasserkreislauf schützen und eine verlässliche Versorgung ermöglichen. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, zusätzliche Wasserquellen zu erschließen. Ebenso wichtig sind Investitionen in bestehende Infrastruktur.

Leitungsverluste, alternde Anlagen, steigender Spitzenbedarf und zunehmende Trockenperioden können Versorgungssysteme belasten. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Qualität und Aufbereitung. Wasserinfrastruktur wird damit zu einem ähnlichen langfristigen Investitionsthema wie Stromnetze: Viele Anlagen werden über Jahrzehnte genutzt und müssen kontinuierlich erneuert und erweitert werden.

Europa mobilisiert zusätzliches Kapital

Die EU versucht deshalb, Investitionen gezielter anzustoßen. Im Rahmen der europäischen Wasserstrategie wurde gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank ein neues Wasserprogramm gestartet. Zusätzlich soll eine Sustainable Water Advisory Facility öffentliche und private Akteure bei der Entwicklung von Investitionsprojekten unterstützen. Nach Angaben der Europäischen Kommission wurden inzwischen 3,1 Milliarden Euro an EU-Mitteln zugunsten von Wasserresilienz umgeschichtet. Parallel arbeitet die Kommission an einem Water Resilience Investment Accelerator, über den zunächst 20 innovative Pilotprojekte unterstützt werden sollen.

Auch Digitalisierung spielt eine zunehmende Rolle. Im Mai startete die Kommission Arbeiten an einem EU-weiten Aktionsplan zur Digitalisierung des Wassersektors. Dabei geht es unter anderem um datenbasierte Wassersteuerung und intelligente Messsysteme. Damit entsteht ein Markt, der klassische Bauinvestitionen zunehmend mit Technologie verbindet.

Veolia verdient Milliarden mit kritischer Infrastruktur

Für Veolia ist genau diese Kombination ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells. Der Konzern ist in Wasser, Abfall und Energie tätig und positioniert diese Aktivitäten zunehmend unter dem Begriff "Environmental Security". Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Veolia 22,193 Milliarden Euro Umsatz. Das EBITDA stieg auf 3,552 Milliarden Euro, das laufende Nettoergebnis erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 837 Millionen Euro. Aufgrund der Geschäftsentwicklung hob der Konzern seine Ergebnisprognose für 2026 an. Veolia verweist dabei ausdrücklich auf zunehmende Hitzewellen, häufigere Dürren und den steigenden Wasserbedarf neuer Industrien. Besonders interessant ist der letzte Punkt. Der zusätzliche Ressourcenbedarf kommt nicht nur aus klassischen Bereichen wie Landwirtschaft oder Haushalten.

Auch neue Rechenzentren und Halbleiterfabriken benötigen erhebliche Mengen Wasser, beispielsweise für Kühlung oder Produktionsprozesse. Veolia sieht deshalb auch die wachsende KI-Infrastruktur als neuen Markt für seine Lösungen. Der Konzern will mit Wassertechnologien für Rechenzentren und Mikroelektronik bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz erzielen. Damit verbindet sich das Wasserproblem unmittelbar mit einem der größten aktuellen Investitionstrends der Weltwirtschaft.

Xylems Auftragsboom zeigt die Nachfrage

Xylem verfolgt ein anderes Geschäftsmodell als Veolia. Während Veolia unter anderem komplette Versorgungs- und Umweltdienstleistungen betreibt, liefert Xylem Technologien für den Wasserkreislauf: Pumpen, Aufbereitungssysteme, Messtechnik und digitale Lösungen. Gerade deshalb ist der aktuelle Auftragseingang interessant. 3,1 Milliarden US-Dollar neue Aufträge in nur einem Quartal bedeuten, dass der Auftragseingang deutlich über dem gleichzeitig erzielten Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen sieht steigenden Bedarf sowohl bei kommunalen Versorgern als auch in der Industrie. Xylem erzielte 2025 bereits einen Jahresumsatz von rund neun Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit etwa 22.000 Menschen. Der aktuelle Auftragseingang zeigt, dass Wassertechnologie inzwischen ein bedeutender Infrastrukturmarkt ist - und dass die Nachfrage nach Modernisierung, Effizienz und Versorgungssicherheit weiter wächst.

Auch Niederösterreich investiert in Versorgungssicherheit

Bei der EVN ist die Dimension kleiner, die grundsätzliche Herausforderung aber ähnlich. EVN Wasser versorgt zahlreiche Gemeinden in Niederösterreich mit Trinkwasser und investiert langfristig in zusätzliche Kapazitäten und höhere Wasserqualität. Ein besonders anschauliches Beispiel entsteht derzeit in Reisenberg im niederösterreichischen Industrieviertel. Dort errichtet EVN Wasser am Brunnenfeld Reisenberg ihre achte Naturfilteranlage. Die Investitionskosten betragen rund 9,4 Millionen Euro.

Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage die hohen Anforderungen an die Wasserqualität für mehr als 20.000 Menschen in sieben Gemeinden südöstlich von Wien sicherstellen.

Von 18 auf 10 bis 12 Härtegrade - ohne Chemie

Das Interessante an der Anlage ist nicht nur ihre Größe, sondern die verwendete Technologie. Sehr feine Membranen reduzieren den Härtegrad des Wassers nach Angaben der EVN rein mechanisch von etwa 18 Grad deutscher Härte auf 10 bis 12 Grad. Chemische Enthärtung ist dafür nicht erforderlich. Dadurch entsteht weicheres Trinkwasser. Für Haushalte kann das mehrere praktische Vorteile bringen: Weniger Kalkablagerungen können Geräte und Armaturen entlasten, während eigene Enthärtungsanlagen teilweise überflüssig werden. Nach Angaben der EVN verändert die Naturfiltration im Gegensatz zu herkömmlichen Ionentauschern weder Geschmack noch mikrobiologische Qualität des Wassers. Damit zeigt das Projekt, dass Wasserinfrastruktur heute nicht ausschließlich bedeutet, zusätzliche Mengen bereitzustellen. Auch Qualität und Aufbereitung werden zum Investitionsfeld.

Investitionsschwerpunkt überregionales Leitungsnetz

Die EVN investiert parallel in weitere Bereiche der Wasserversorgung. Dazu gehören neue Leitungen, Brunnenfelder, Speicheranlagen und zusätzliche Aufbereitungskapazitäten. So bereitet das Unternehmen beispielsweise eine neue überregionale Wassertransportleitung zwischen Weinviertel und Industrieviertel vor. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 15 Millionen Euro. Langfristig geht es darum, regionale Versorgungssysteme stärker miteinander zu verbinden und dadurch zusätzliche Redundanzen zu schaffen. Das Prinzip ähnelt dem Stromnetz: Je stärker verschiedene Quellen und Regionen miteinander verbunden sind, desto besser können lokale Engpässe ausgeglichen werden. Gerade bei längeren Trockenperioden oder außergewöhnlich hohem Verbrauch kann eine solche Infrastruktur an Bedeutung gewinnen.

Infrastruktur wird auf Jahrzehnte geplant

Wasserprojekte unterscheiden sich dabei deutlich von kurzfristigen Konsumtrends.

Eine Leitung, ein Brunnen oder eine Aufbereitungsanlage wird für Jahrzehnte errichtet. Die Infrastruktur muss langfristig funktionieren und auch unter veränderten klimatischen Bedingungen ausreichend Kapazität bieten. Genau deshalb plant EVN Wasser besonders weit voraus. Neben laufenden Projekten beschäftigt sich das Unternehmen mit der langfristigen Sicherung der Wasserversorgung bis weit über 2030 hinaus. Dazu gehören zusätzliche Brunnenfelder, Transportleitungen, Speicher und Naturfilteranlagen. Für Anleger ist das insofern relevant, als Wasser damit Teil derselben Infrastrukturstrategie wird, die bei der EVN auch Stromnetze, erneuerbare Erzeugung und Speicher umfasst. Während die einzelnen Märkte unterschiedlich funktionieren, besitzen sie eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich um Infrastruktur, die unabhängig von kurzfristigen Konjunkturzyklen benötigt wird.

Wasser wird zum Technologiemarkt

Die Beispiele von Veolia und Xylem zeigen gleichzeitig, dass Wasser nicht mehr nur ein klassisches Versorgungsgeschäft ist. Digitale Sensoren können Leckagen erkennen. Intelligente Zähler liefern Verbrauchsdaten. Moderne Membranen ermöglichen effizientere Aufbereitung. Wiederverwendungssysteme können den Frischwasserbedarf von Industrieanlagen reduzieren. Die Europäische Kommission will genau diese Entwicklung mit ihrem geplanten Digitalisierungs-Aktionsplan für den Wassersektor beschleunigen. Damit entstehen neue Schnittstellen zwischen klassischer Infrastruktur und Technologie. Für Unternehmen wie Xylem bedeutet das zusätzliche Nachfrage nach Messtechnik und digitalen Lösungen. Veolia kann seine Technologieplattformen mit langfristigen Versorgungsleistungen verbinden. Und bei der EVN zeigen Projekte wie Reisenberg, wie moderne Aufbereitungstechnik in regionale Infrastruktur integriert wird.

Der Markt wächst - aber Investitionen bleiben kapitalintensiv

Trotz der langfristigen Chancen bleibt Wasserinfrastruktur ein kapitalintensives Geschäft. Neue Leitungen und Anlagen benötigen Genehmigungen, Planung und erhebliche Vorabinvestitionen. Kommunale Wasserpreise und regulatorische Rahmenbedingungen begrenzen zudem, wie schnell Kosten weitergegeben werden können. Auch technologische Lösungen müssen sich langfristig wirtschaftlich bewähren. Der wachsende Bedarf bedeutet deshalb nicht automatisch höhere Gewinne für jedes Unternehmen. Dennoch spricht vieles dafür, dass Investitionen in Wasserinfrastruktur strukturell an Bedeutung gewinnen. Klimatische Veränderungen erhöhen regional den Druck auf verfügbare Ressourcen, während Industrie und Digitalisierung neue Anforderungen schaffen. Gleichzeitig muss bestehende Infrastruktur modernisiert werden.

Fazit

Wasser entwickelt sich von einem vermeintlich selbstverständlichen Versorgungsfaktor zu strategischer Infrastruktur. Xylem meldete im zweiten Quartal 2026 3,1 Milliarden US-Dollar Auftragseingang - 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Veolia erzielte im ersten Halbjahr ein EBITDA von 3,55 Milliarden Euro und sieht Wassersicherheit angesichts zunehmender Dürren, Hitzewellen und neuer industrieller Nachfrage als strukturellen Wachstumstreiber. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) investiert langfristig in dieses Geschäft. Überregionale Versorgungsleitungen, wie zwischen dem Wein- und Industrieviertel mit 15 Mio. Euro, oder die neue Naturfilteranlage in Reisenberg mit rund 9,4 Millionen Euro sind hier als Beispiele zu nennen. Die Dimensionen unterscheiden sich, doch die Richtung ist dieselbe: Wasser muss künftig effizienter genutzt, besser aufbereitet und zuverlässiger verteilt werden.

Für Versorger und Technologieunternehmen entsteht daraus ein langfristiger Infrastrukturmarkt - und für die EVN ein Geschäftsfeld, das neben Stromnetzen, Erzeugung und Batteriespeichern einen weiteren Baustein regionaler Versorgungssicherheit bildet.

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Quellen:

EVN

EVN Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26 - Wasserinfrastruktur und überregionale Transportleitung

https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen

EVN Wasser - Unternehmensinformationen

https://www.evn.at/home/wasser

Veolia

Veolia - Ergebnisse erstes Halbjahr 2026, 30. Juli 2026

https://www.veolia.com/en/our-media/press-releases/2026-first-half-results

Veolia - Q1 2026 und Wachstumsstrategie für Wassertechnologien, 6. Mai 2026

https://www.veolia.com/en/our-media/press-releases/first-quarter-2026-key-figures

Veolia - Finanzpublikationen 2026

https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance/financial-publications

Xylem

Xylem - Ergebnisse zweites Quartal 2026, 28. Juli 2026

https://www.xylem.com/en-us/resources/press-releases/xylem-reports-second-quarter-2026-results/

Europäische Kommission

EU Water Resilience Strategy - Actions Tracker

https://environment.ec.europa.eu/topics/water/water-resilience-strategy-actions-tracker_en

EU-Kommission - Digital Action Plan for the Water Sector, 27. Mai 2026

https://environment.ec.europa.eu/news/commission-seeks-input-digital-action-plan-water-sector-2026-05-27_en

Joint Research Centre - Europe's renewable freshwater, 17. Februar 2026

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/europes-renewable-freshwater-majority-regions-half-appropriated-humans-2026-02-17_en

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