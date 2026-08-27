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WKN: A14172 | ISIN: GB00BYMKY695 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
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1-Jahres-Chart
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC43,000+0,94 %
AUTOTRADER GROUP PLC6,500+2,36 %
CAPITAL LIMITED1,240-0,80 %
CLARKSON PLC59,000,00 %
CRODA INTERNATIONAL PLC40,620-0,78 %
GENUIT GROUP PLC3,3200,00 %
IPH LIMITED2,3400,00 %
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC--
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC0,085+1,19 %
SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,2770,00 %
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,7600,00 %
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL0,5050,00 %
TEXWINCA HOLDINGS LTD0,100-6,13 %
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD17,402+1,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.