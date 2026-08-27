|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC
|US04956D1072
|0,06 USD
|0,0514 EUR
|AUTOLIV INC SDR
|SE0021309614
|0,87 USD
|0,7465 EUR
|AUTOTRADER GROUP PLC
|GB00BVYVFW23
|0,078 GBP
|0,0909 EUR
|CAPITAL LIMITED
|BMG022411000
|0,013 USD
|0,0111 EUR
|CLARKSON PLC
|GB0002018363
|0,35 GBP
|0,4082 EUR
|CRODA INTERNATIONAL PLC
|GB00BJFFLV09
|0,48 GBP
|0,5599 EUR
|GENUIT GROUP PLC
|GB00BKRC5K31
|0,042 GBP
|0,0489 EUR
|INDORAMA VENTURES PCL NVDR
|TH1027010R10
|0,2 THB
|0,0052 EUR
|IPH LIMITED
|AU000000IPH9
|0,0365 AUD
|0,0224 EUR
|JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC
|GB00BYMKY695
|0,062 GBP
|0,0723 EUR
|RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC
|GB00BYSX1508
|0,0153 GBP
|0,0178 EUR
|SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|HK0000735800
|0,1215 HKD
|0,0133 EUR
|SHAFTESBURY CAPITAL PLC
|GB00B62G9D36
|0,022 GBP
|0,0256 EUR
|SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL
|TH0254A10Z14
|0,5 THB
|0,013 EUR
|TELSTRA GROUP LIMITED ADR
|US8796VP1054
|0,0352 USD
|0,0302 EUR
|TEXWINCA HOLDINGS LTD
|BMG8770Z1068
|0,06 HKD
|0,0065 EUR
|ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
|HK0001200002
|1,5 HKD
|0,1642 EUR
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