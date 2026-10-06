|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANGLO AMERICAN PLC ADR
|US03485P4090
|0,115 USD
|EUR
|BANK CENTRAL ASIA TBK ADR
|US69368G1058
|0,035 USD
|EUR
|BIG PHARMA SPLIT CORP
|CA08934P1080
|0,103 CAD
|EUR
|BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
|AU000000BRI8
|0,02 AUD
|EUR
|BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
|US0959241060
|0,05 USD
|EUR
|BRT APARTMENTS CORP
|US0556453035
|0,25 USD
|EUR
|CHORUS LIMITED
|NZCNUE0001S2
|0,36 NZD
|EUR
|COLRUYT GROUP NV
|BE0974256852
|-
|EUR
|CRODA INTERNATIONAL PLC
|GB00BJFFLV09
|0,48 GBP
|EUR
|FAIRWOOD HOLDINGS LTD
|BMG3305Y1619
|0,25 HKD
|EUR
|FORMULA SYSTEMS 1985 LTD ADR
|US3464141056
|1,63 USD
|EUR
|GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF
|US37950E3XXX
|0,052 USD
|EUR
|GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY
|US3886891015
|0,11 USD
|EUR
|H&R BLOCK INC
|US0936711052
|0,46 USD
|EUR
|HAMILTON LANE INC
|US4074971064
|0,6 USD
|EUR
|HISCOX LTD ADR
|US43358P1021
|0,336 USD
|EUR
|J&J SNACK FOODS CORP
|US4660321096
|0,8 USD
|EUR
|KANZHUN LTD
|KYG5224V1032
|0,255 USD
|EUR
|LONDONMETRIC PROPERTY PLC
|GB00B4WFW713
|0,0315 GBP
|EUR
|MARCUS & MILLICHAP INC
|US5663241090
|0,25 USD
|EUR
|MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD
|KYG5961B1041
|0,1513 HKD
|EUR
|ONE LIBERTY PROPERTIES INC
|US6824061039
|0,45 USD
|EUR
|ORORA LIMITED
|AU000000ORA8
|0,04 AUD
|EUR
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|NZREIE0001S4
|0,0861 NZD
|EUR
|PUBLIC STORAGE
|US74460D1090
|3 USD
|EUR
|QUEST DIAGNOSTICS INC
|US74834L1008
|0,86 USD
|0,7663 EUR
|RIDLEY CORPORATION LIMITED
|AU000000RIC6
|0,0535 AUD
|0,0332 EUR
|S4 CAPITAL PLC
|GB00BFZZM640
|0,0135 GBP
|EUR
|S4 CAPITAL PLC
|GB00BFZZM640
|0,0135 GBP
|EUR
|SIBANYE STILLWATER LIMITED ADR
|US82575P1075
|0,4933 USD
|EUR
|SIGMA FOODS SAB DE CV
|MXP000511016
|0,0135 USD
|EUR
|VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ...
|US92189F3XXX
|0,1135 USD
|EUR
|VANECK GREEN BOND ETF
|US92189F1XXX
|0,0864 USD
|EUR
|VANECK PREFERRED SECURITIES EX FINANCIAL ...
|US92189F4XXX
|0,0648 USD
|EUR
|WING TAI PROPERTIES LIMITED
|BMG9716V1000
|0,03 HKD
|EUR
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