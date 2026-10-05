|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMA GROUP LIMITED
|AU000000AMA8
|0,005 AUD
|EUR
|AMERIS BANCORP
|US03076K1088
|0,2 USD
|EUR
|ASMODEE GROUP AB
|SE0023615638
|-
|EUR
|ASX LIMITED ADR
|US00212E1038
|0,739 USD
|EUR
|BLUEROCK HOMES TRUST INC
|US09631H1005
|0,125 USD
|EUR
|BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
|US11133T1034
|1,09 USD
|EUR
|CAPITAL LIMITED
|BMG022411000
|0,0098 GBP
|EUR
|CARGOJET INC
|CA14179V5036
|0,385 CAD
|EUR
|CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION
|US1653031088
|0,735 USD
|EUR
|CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
|HK0688002218
|0,23 HKD
|EUR
|CITY LODGE HOTELS LIMITED
|ZAE000117792
|0,11 ZAR
|EUR
|COREM PROPERTY GROUP AB B
|SE0010714287
|0,02 SEK
|EUR
|COREM PROPERTY GROUP AB PREF
|SE0010714311
|5 SEK
|EUR
|COUSINS PROPERTIES INC
|US2227955026
|0,32 USD
|0,2843 EUR
|FENIX RESOURCES LTD
|AU0000025132
|0,01 AUD
|EUR
|FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION
|US31847R1023
|0,61 USD
|EUR
|GAMES WORKSHOP GROUP PLC
|GB0003718474
|1,4 GBP
|EUR
|GENESIS MINERALS LIMITED
|AU000000GMD9
|0,0714 AUD
|EUR
|GROUPE LDLC SA
|FR0000075442
|-
|0,73 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,0479 USD
|EUR
|HANG LUNG PROPERTIES LTD ADR
|US41043M1045
|0,0765 USD
|EUR
|HARBOUR ENERGY PLC ADR
|US4116182001
|0,081 USD
|EUR
|HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ADR
|US43858F1093
|0,947 USD
|EUR
|HYPERA SA ADR
|US44914U1060
|0,0506 USD
|EUR
|IMI PLC ADR
|US44969D3061
|0,1631 USD
|EUR
|IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED ADR
|US4525533083
|0,889 USD
|EUR
|ITT INC
|US45073V1089
|0,386 USD
|EUR
|JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED
|SG1B51001017
|0,28 USD
|EUR
|JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BKZGVH64
|0,0275 GBP
|EUR
|LOCKHEED MARTIN CORPORATION CDR
|CA5398201007
|0,1983 CAD
|EUR
|LOGISTEA AB
|SE0017131337
|0,05 SEK
|EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,2 USD
|0,1777 EUR
|MO-BRUK SA
|PLMOBRK00013
|15,23 PLN
|EUR
|MOL NYRT ADR
|US6084642023
|0,508 USD
|EUR
|MOTUS HOLDINGS LIMITED
|ZAE000261913
|4,1 ZAR
|EUR
|MYERS INDUSTRIES INC
|US6284641098
|0,135 USD
|EUR
|OFS CAPITAL CORPORATION
|US67103B1008
|0,17 USD
|EUR
|OUTSURANCE GROUP LIMITED
|ZAE000314084
|0,875 ZAR
|EUR
|PERSISTENCE GOLD GROUP LTD
|KYG7032M1015
|0,0313 HKD
|EUR
|PREFERRED BANK
|US7403674044
|0,8 USD
|0,7109 EUR
|QCR HOLDINGS INC
|US74727A1043
|0,15 USD
|EUR
|SAGAX AB D
|SE0009161052
|0,5 SEK
|EUR
|SIGMA FOODS SAB DE CV
|MXP000511016
|0,0135 USD
|0,0119 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|0,0458 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|EUR
|SUPER GROUP LIMITED
|ZAE000161832
|0,55 ZAR
|EUR
|TSAKER NEW ENERGY TECH CO LTD
|KYG910801045
|0,015 HKD
|EUR
|UNITED COMMUNITY BANKS INC
|US90984P3038
|0,26 USD
|EUR
|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|NL0015000IY2
|-
|0,24 EUR
|UTAH MEDICAL PRODUCTS INC
|US9174881089
|0,31 USD
|EUR
|VIKING LINE ABP
|FI0009005250
|-
|EUR
|WHITEHORSE FINANCE INC
|US96524V1061
|0,25 USD
|EUR
|ZOTEFOAMS PLC
|GB0009896605
|0,0263 GBP
|EUR
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