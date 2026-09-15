|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALTRIA GROUP INC
|US02209S1033
|1,11 USD
|0,9608 EUR
|ARES CAPITAL CORPORATION
|US04010L1035
|0,48 USD
|0,4155 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|0,0779 EUR
|C&F FINANCIAL CORPORATION
|US12466Q1040
|0,48 USD
|0,4155 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,2534 USD
|0,2193 EUR
|CCL INDUSTRIES INC
|CA1249003098
|0,36 CAD
|0,2242 EUR
|CCL INDUSTRIES INC CL A
|CA1249002009
|0,3575 CAD
|0,2226 EUR
|CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LT ...
|KYG211861045
|0,1 HKD
|0,011 EUR
|COCA-COLA COMPANY
|US1912161007
|0,53 USD
|0,4587 EUR
|COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC
|US2036071064
|0,49 USD
|0,4241 EUR
|CROWN CASTLE INC
|US22822V1017
|1,0625 USD
|0,9197 EUR
|DOMINOS PIZZA INC
|US25754A2015
|1,99 USD
|1,7226 EUR
|FIDUS INVESTMENT CORPORATION
|US3165001070
|0,5 USD
|0,4328 EUR
|GILEAD SCIENCES INC CDR
|CA37556U1030
|0,1679 CAD
|0,1046 EUR
|GRAY TELEVISION INC CL A
|US3893752051
|0,08 USD
|0,0692 EUR
|GREAT ELM CAPITAL CORP
|US3903207039
|0,25 USD
|0,2164 EUR
|J&J SNACK FOODS CORP
|US4660321096
|0,8 USD
|0,6925 EUR
|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC
|US46990A1025
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|MELCOR DEVELOPMENTS LTD
|CA5854671032
|0,15 CAD
|0,0934 EUR
|MERCHANTS BANCORP INC
|US58844R1086
|0,11 USD
|0,0952 EUR
|MERCHANTS BANCORP INC DEP PFD D
|US58844R8842
|0,5156 USD
|0,4463 EUR
|MERCK & CO INC
|US58933Y1055
|0,85 USD
|0,7358 EUR
|OVINTIV INC
|US69047Q1022
|0,3 USD
|0,2596 EUR
|PEMBINA PIPELINE CORPORATION
|CA7063271034
|0,735 CAD
|0,4577 EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED
|AU000000QAN2
|0,198 AUD
|0,1223 EUR
|RAMELIUS RESOURCES LIMITED
|AU000000RMS4
|0,03 AUD
|0,0185 EUR
|RED ROCK RESORTS INC
|US75700L1089
|0,26 USD
|0,225 EUR
|SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC
|US83012A1097
|0,42 USD
|0,3635 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,5 USD
|0,4328 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIFE PFD
|US5949728795
|2,5 USD
|2,1641 EUR
|T.ROWE PRICE GROUP INC
|US74144T1088
|1,3 USD
|1,1253 EUR
|TAMARACK VALLEY ENERGY LTD
|CA87505Y4094
|0,05 CAD
|0,0311 EUR
|TOURMALINE OIL CORP
|CA89156V1067
|0,5 CAD
|0,3114 EUR
|TRICAN WELL SERVICE LTD
|CA8959451037
|0,055 CAD
|0,0342 EUR
|URBAN EDGE PROPERTIES
|US91704F1049
|0,21 USD
|0,1817 EUR
|VERISK ANALYTICS INC
|US92345Y1064
|0,5 USD
|0,4328 EUR
|VERMILION ENERGY INC
|CA9237251058
|0,135 CAD
|0,084 EUR
|WAJAX CORPORATION
|CA9307831052
|0,35 CAD
|0,2179 EUR
|XCEL ENERGY INC
|US98389B1008
|0,5925 USD
|0,5128 EUR
|YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT ST ...
|CNE100001T72
|1,06 CNY
|0,1367 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)