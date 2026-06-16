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WKN: A1JFMW | ISIN: US40412C1018 | Ticker-Symbol: 2BH
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15.06.26 | 20:37
334,10 Euro
-0,77 % -2,60
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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HCA HEALTHCARE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HCA HEALTHCARE INC 5-Tage-Chart
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332,20337,2008:20
334,60338,0008:19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADTRAN NETWORKS
ADTRAN NETWORKS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADTRAN NETWORKS SE23,0000,00 %
ALTAGAS LTD33,0000,00 %
AVENSIA AB0,6720,00 %
BANK OF JIUJIANG CO LTD0,2520,00 %
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP3,148+1,16 %
CCL INDUSTRIES INC52,50+0,96 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC25,000-1,96 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA23,000-0,52 %
DOUGLAS DYNAMICS INC41,200+1,48 %
ECOLAB INC231,900,00 %
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION8,2500,00 %
FIDUS INVESTMENT CORPORATION16,150+0,50 %
GE VERNOVA INC850,00+0,50 %
HCA HEALTHCARE INC334,10-0,77 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY41,840-1,06 %
INTERROLL HOLDING AG1.476,00-2,64 %
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC2,600-13,91 %
METHANEX CORPORATION47,820-1,50 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION6,765+0,82 %
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP1,1550,00 %
PASON SYSTEMS INC8,050-2,42 %
PERMIAN RESOURCES CORPORATION16,310-0,12 %
PETRUS RESOURCES LTD1,030-0,96 %
PROLOGIS INC126,85-1,09 %
PULTEGROUP INC106,80+0,71 %
RAYONIER INC18,760+0,81 %
RENASANT CORPORATION36,6000,00 %
SAPUTO INC26,020+0,74 %
TAURON POLSKA ENERGIA SA2,3130,00 %
UPBOUND GROUP INC16,225+0,40 %
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