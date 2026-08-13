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WKN: A0RN7M | ISIN: US91912E1055 | Ticker-Symbol: CVLB
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12.08.26 | 21:20
12,500 Euro
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Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
Lateinamerika
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5-Tage-Chart
VALE SA ADR 5-Tage-Chart
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12,45012,60007:33
12,25012,40007:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPITALAND ASCENDAS REIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,6900,00 %
DIAMONDBACK ENERGY INC173,52-0,46 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED--
JBG SMITH PROPERTIES9,350+1,63 %
PCCW LIMITED0,595-2,14 %
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND11,0980,00 %
SCOTTISH AMERICAN INVESTMENT COMPANY PLC--
SMITHFIELD FOODS INC21,000+6,06 %
TETRA TECH INC30,520-0,97 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST19,300+0,36 %
VALE SA ADR12,5000,00 %
VIPER ENERGY INC36,710+0,14 %
ZHEJIANG SHIBAO CO LTD0,422-2,31 %
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