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WKN: A2QAH0 | ISIN: US12520L1098 | Ticker-Symbol: 2BM
Frankfurt
13.07.26 | 08:10
27,600 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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CF BANKSHARES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CF BANKSHARES INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANK OZK
BANK OZK Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANK OZK43,570-1,87 %
CF BANKSHARES INC27,600+1,10 %
DATALOGIC SPA5,8200,00 %
FABEGE AB6,730-0,88 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA79,00+0,51 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA54,80-2,32 %
NATIONAL BEVERAGE CORP28,600-4,03 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG170,800,00 %
PRIM SA13,050-0,38 %
SMART ORGANIC AD16,000+1,91 %
STRATUS PROPERTIES INC17,400-28,10 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST18,868-0,37 %
UNIVERSAL CORPORATION44,620-1,37 %
VIDRALA SA87,90-1,46 %
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