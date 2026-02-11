The following instruments on XETRA do have their first trading 11.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.02.2026
Aktien
1 US87538X1054 Tandy Leather Factory Inc.
2 CA0069032070 Adex Mining Inc.
3 BMG321571694 Ev Dynamics (Holdings) Ltd.
4 AU0000189375 Greentech Metals Ltd.
5 DE000A0N3UD5 Rostra AG JGE
6 CA0886JL2045 Black Gold Exploration Corp.
7 BE0974502347 Floridienne S.A.
8 NO0013711721 KMC Properties ASA
Anleihen/ETF
1 USY79985AD29 Singapore Telecommunications Ltd.
2 AU3CB0331155 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
3 DE000DP9A6K3 DZ BANK AG
4 DE000DP9A6L1 DZ BANK AG
5 DE000DP9A6J5 DZ BANK AG
6 DE000DP9A6M9 DZ BANK AG
7 DE000DP9A6G1 DZ BANK AG
8 DE000DP9A6F3 DZ BANK AG
9 XS3296963591 Infineon Technologies AG
10 XS3296961975 Infineon Technologies AG
11 CH1512677001 Landwirtschaftliche Rentenbank
12 USU2225WAL55 Ares Strategic Income Fund
13 XS3296963674 Infineon Technologies AG
14 DE000A2YNWF0 ING-DiBa AG
15 DE000NLB52W8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 XS3295137932 Raiffeisen Bank International AG
17 USH42097FT99 UBS Group AG
18 XS3296428017 Danske Bank A/S
19 US50064FBA12 Korea, Republik
20 DE000HEL0SQ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0SU2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0SW8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 IE000TIZ5AP4 First Trust Indxx Europe Infrastructure UCITS ETF
24 IE00BF5DXP42 First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF
25 IE000KBUL630 State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.02.2026
Aktien
1 US87538X1054 Tandy Leather Factory Inc.
2 CA0069032070 Adex Mining Inc.
3 BMG321571694 Ev Dynamics (Holdings) Ltd.
4 AU0000189375 Greentech Metals Ltd.
5 DE000A0N3UD5 Rostra AG JGE
6 CA0886JL2045 Black Gold Exploration Corp.
7 BE0974502347 Floridienne S.A.
8 NO0013711721 KMC Properties ASA
Anleihen/ETF
1 USY79985AD29 Singapore Telecommunications Ltd.
2 AU3CB0331155 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
3 DE000DP9A6K3 DZ BANK AG
4 DE000DP9A6L1 DZ BANK AG
5 DE000DP9A6J5 DZ BANK AG
6 DE000DP9A6M9 DZ BANK AG
7 DE000DP9A6G1 DZ BANK AG
8 DE000DP9A6F3 DZ BANK AG
9 XS3296963591 Infineon Technologies AG
10 XS3296961975 Infineon Technologies AG
11 CH1512677001 Landwirtschaftliche Rentenbank
12 USU2225WAL55 Ares Strategic Income Fund
13 XS3296963674 Infineon Technologies AG
14 DE000A2YNWF0 ING-DiBa AG
15 DE000NLB52W8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 XS3295137932 Raiffeisen Bank International AG
17 USH42097FT99 UBS Group AG
18 XS3296428017 Danske Bank A/S
19 US50064FBA12 Korea, Republik
20 DE000HEL0SQ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0SU2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0SW8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 IE000TIZ5AP4 First Trust Indxx Europe Infrastructure UCITS ETF
24 IE00BF5DXP42 First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF
25 IE000KBUL630 State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
