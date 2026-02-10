The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2026
ISIN Name
NO0013637181 KMC PROPERTIES ASA NK 2
BE0003215143 FLORIDIENNE SA
CA0886JL1054 BGX-BLACK GOLD EXPL.CORP.
US2681582019 DYNAVAX TECHS DL-,001
US89469A1043 TREEHOUSE FOODS DL-,01
