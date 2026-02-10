Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
BE0003215143 Floridienne S.A. 10.02.2026 BE0974502347 Floridienne S.A. 11.02.2026 Tausch 1:10
NO0013637181 KMC Properties ASA 10.02.2026 NO0013711721 KMC Properties ASA 11.02.2026 Tausch 6:1
CA0886JL1054 BGX - BLACK GOLD EXPLORATION Corp.10.02.2026 CA0886JL2045 Black Gold Exploration Corp. 11.02.2026 Tausch 10:1
