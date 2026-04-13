|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A ...
|US2109191062
|0,0788 USD
|0,0672 EUR
|ELBIT SYSTEMS LTD
|IL0010811243
|1 USD
|0,8528 EUR
|GFL ENVIRONMENTAL INC
|CA36168Q1046
|0,0169 USD
|0,0144 EUR
|HELIOS TECHNOLOGIES INC
|US42328H1095
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|HORMEL FOODS CORPORATION
|US4404521001
|0,2925 USD
|0,2494 EUR
|ICOP SPA SB
|IT0001214433
|-
|0,14 EUR
|JULIUS BAER GRUPPE AG
|CH0102484968
|2,6 CHF
|2,8096 EUR
|KENON HOLDINGS LTD
|SG9999012629
|3,85 USD
|3,2836 EUR
|OMER-DECUGIS & CIE
|FR0014003T71
|-
|0,18 EUR
|TELIA COMPANY AB ADR
|US87960M2052
|0,113 USD
|0,0964 EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|0,0063 EUR
|UTZ BRANDS INC
|US9180901012
|0,063 USD
|0,0537 EUR
|WERELDHAVE BELGIUM SCA
|BE0003724383
|-
|4,15 EUR
|WERNER ENTERPRISES INC
|US9507551086
|0,14 USD
|0,1194 EUR
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