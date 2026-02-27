Steinhausen - Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter hat wie Mitte Dezember angekündigt im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger Umsatz eingefahren und deutlich weniger verdient. Die Dividende soll dennoch stabil bleiben. Der Umsatz fiel um 11 Prozent auf 904 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ohne negative Währungseinflüsse betrug das Minus 8 Prozent. Unter Berücksichtigung des Verkaufs der Bus-&-Rail-Sparte habe der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
