|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC
|US02083X1037
|0,3 USD
|0,2597 EUR
|ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC SER A P ...
|US02083X2027
|0,5 USD
|0,4328 EUR
|AMKOR TECHNOLOGY INC
|US0316521006
|0,0835 USD
|0,0723 EUR
|ARDAGH METAL PACKAGING SA
|LU2369833749
|0,1176 USD
|0,1018 EUR
|CHORD ENERGY CORPORATION
|US6742152076
|1,3 USD
|1,1254 EUR
|EQUINOX GOLD CORP
|CA29446Y5020
|0,015 USD
|0,0129 EUR
|FISKARS CORPORATION
|FI0009000400
|-
|0,21 EUR
|HANSARD GLOBAL PLC
|IM00B1H1XF89
|0,018 GBP
|0,0208 EUR
|HEAVITREE BREWERY PLC
|GB0004182506
|0,0385 GBP
|0,0446 EUR
|HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT T ...
|GB0009065060
|0,075 GBP
|0,0869 EUR
|HOME DEPOT INC
|US4370761029
|2,33 USD
|2,017 EUR
|HOME DEPOT INC CDR
|CA43709V1058
|0,145 CAD
|0,0923 EUR
|HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ADR
|US43858F1093
|0,8336 USD
|0,7217 EUR
|LKQ CORPORATION
|US5018892084
|0,3 USD
|0,2597 EUR
|MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED
|AU000000MMS5
|0,62 AUD
|0,3829 EUR
|MDU RESOURCES GROUP INC
|US5526901096
|0,14 USD
|0,1211 EUR
|NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC
|US6304021057
|0,15 USD
|0,1298 EUR
|NCC GROUP PLC
|GB00B01QGK86
|0,0315 GBP
|0,0365 EUR
|ORION SA
|LU1092234845
|0,0207 USD
|0,0179 EUR
|PAN AFRICAN RESOURCES PLC
|GB0004300496
|0,0054 GBP
|0,0063 EUR
|PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY LIMI ...
|AU000000PIC0
|0,04 AUD
|0,0247 EUR
|PERPETUAL LIMITED
|AU000000PPT9
|0,59 AUD
|0,3644 EUR
|POOL CORPORATION
|US73278L1052
|1,25 USD
|1,0821 EUR
|PRUKSA HOLDING PCL NVDR
|TH7595010R10
|0,09 THB
|0,0024 EUR
|RATCH GROUP PCL
|TH0637010Y18
|0,8 THB
|0,0217 EUR
|REGIS RESOURCES LIMITED
|AU000000RRL8
|0,15 AUD
|0,0926 EUR
|ROCHE HOLDING AG
|CH0012032113
|9,8 CHF
|10,8647 EUR
|SINO LAND CO LTD
|HK0083000502
|0,15 HKD
|0,0165 EUR
|SRG GLOBAL LIMITED
|AU0000032914
|0,03 AUD
|0,0185 EUR
|SUPER RETAIL GROUP LIMITED
|AU000000SUL0
|0,32 AUD
|0,1976 EUR
|TRITAX BIG BOX REIT PLC
|GB00BG49KP99
|0,0225 GBP
|0,0261 EUR
|WHITEHORSE FINANCE INC
|US96524V1061
|0,26 USD
|0,225 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)