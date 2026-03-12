Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
WKN: A1H735 | ISIN: CA3799005093
12.03.2026 06:46 Uhr
Bergbau ohne Bagger: Franco-Nevada, Triple Flag und Globex Mining im Vergleich

Aktien von Minengesellschaften sind nach langer Durststrecke wieder en vogue. Doch sie haben auch Nachteile. Geologische Widrigkeiten, technische Pannen, steigende Energiekosten oder Streiks können Minenbetreibern den einen oder anderen Strich durch die Kalkulation machen. Aber es gibt eine clevere Alternative: Sogenannte Royalty- und Streaming-Unternehmen profitieren vom Bergbau, ohne selbst Löcher in die Erde zu bohren. In diesem Artikel vergleichen wir drei Vertreter dieser Kategorie, die exemplarisch für verschiedene Größenklassen stehen: Franco-Nevada ist ein etablierter Branchenriese, Triple Flag Precious Metals ein mittelgroßer Player, Globex Mining Enterprises ein (noch) kleiner, aber besonders stark diversifizierter Herausforderer.

Den vollständigen Artikel lesen ...

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

