Montag, 02.03.2026
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS
Tradegate
27.02.26 | 21:47
727,60 Euro
-0,03 % -0,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
RealtimeGeldBriefZeit
717,90719,6007:26
715,70720,0007:26
Firmen im Artikel
EXELON
EXELON CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EXELON CORPORATION42,250+0,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC727,60-0,03 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR38,0000,00 %
MONARCH CASINO & RESORT INC80,000,00 %
ROCKY BRANDS INC39,400+2,60 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC63,500,00 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC63,00-1,56 %
TRADEWEB MARKETS INC104,00-0,95 %
VISTEON CORPORATION83,000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.