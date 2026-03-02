|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|EXELON CORPORATION
|US30161N1019
|0,42 USD
|0,3553 EUR
|GOLDMAN SACHS GROUP INC
|US38141G1040
|4,5 USD
|3,8076 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,1541 USD
|0,1303 EUR
|MONARCH CASINO & RESORT INC
|US6090271072
|0,3 USD
|0,2538 EUR
|ROCKY BRANDS INC
|US7745151008
|0,155 USD
|0,1311 EUR
|SAFETY INSURANCE GROUP INC
|US78648T1007
|0,92 USD
|0,7784 EUR
|SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
|US78467J1007
|0,27 USD
|0,2284 EUR
|TRADEWEB MARKETS INC
|US8926721064
|0,14 USD
|0,1184 EUR
|VISTEON CORPORATION
|US92839U2069
|0,375 USD
|0,3173 EUR
