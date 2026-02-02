|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BRINKS COMPANY
|US1096961040
|0,255 USD
|0,2151 EUR
|CARRIAGE SERVICES INC
|US1439051079
|0,1125 USD
|0,0949 EUR
|EAGLE BANCORP INC
|US2689481065
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|EAGLE FINANCIAL SERVICES INC
|US26951R1041
|0,31 USD
|0,2615 EUR
|FIVE STAR BANCORP
|US33830T1034
|0,25 USD
|0,2109 EUR
|HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA
|US43708L1089
|0,135 USD
|0,1139 EUR
|LAKE SHORE BANCORP INC
|US5107041098
|0,09 USD
|0,0759 EUR
|LSI INDUSTRIES INC
|US50216C1080
|0,05 USD
|0,0421 EUR
|NOKIA OYJ
|FI0009000681
|-
|0,03 EUR
|OAK VALLEY BANCORP
|US6718071052
|0,375 USD
|0,3164 EUR
|OCEANFIRST FINANCIAL CORP
|US6752341080
|0,2 USD
|0,1687 EUR
|PEOPLES BANCORP INC
|US7097891011
|0,41 USD
|0,3459 EUR
|PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
|US7234841010
|0,91 USD
|0,7679 EUR
|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
|GB00B24CGK77
|2,35 GBP
|2,7136 EUR
|RIVERNORTH/DOUBLELINE STRATEGIC OPPORTUN ...
|US76882G2066
|0,2734 USD
|0,2307 EUR
|WESTAMERICA BANCORPORATION
|US9570901036
|0,46 USD
|0,3881 EUR
