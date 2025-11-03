|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERISERV FINANCIAL INC
|US03074A1025
|0,03 USD
|0,026 EUR
|BRINKS COMPANY
|US1096961040
|0,255 USD
|0,221 EUR
|CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP
|MHY004081078
|0,15 USD
|0,13 EUR
|CITIZENS & NORTHERN CORPORATION
|US1729221069
|0,28 USD
|0,2427 EUR
|DONEGAL GROUP INC CL A
|US2577012014
|0,1825 USD
|0,1582 EUR
|DONEGAL GROUP INC CL B
|US2577013004
|0,165 USD
|0,143 EUR
|DORCHESTER MINERALS LP
|US25820R1059
|0,6898 USD
|0,598 EUR
|EAGLE BANCORP INC
|US2689481065
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|EAST WEST BANCORP INC
|US27579R1041
|0,6 USD
|0,5201 EUR
|FIVE STAR BANCORP
|US33830T1034
|0,2 USD
|0,1733 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,1348 USD
|0,1168 EUR
|HBT FINANCIAL INC
|US4041111067
|0,21 USD
|0,182 EUR
|HOME BANCORP INC
|US43689E1073
|0,31 USD
|0,2687 EUR
|NVE CORPORATION
|US6294452064
|1 USD
|0,8668 EUR
|SIERRA BANCORP
|US82620P1021
|0,25 USD
|0,2167 EUR
|WESTAMERICA BANCORPORATION
|US9570901036
|0,46 USD
|0,3987 EUR
