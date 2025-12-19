DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Weng Fine Art AG: Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms

Monheim am Rhein (pta000/19.12.2025/14:35 UTC+1)

Monheim, den 19.12.2025: Der Vorstand der Weng Fine Art AG ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bis zum 31. Dezember 2025 laufende Aktienrückkaufprogramm aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Dezember 2024 zu verlängern und zu erhöhen.

Unter dem Programm hat die Gesellschaft bisher 60.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von ca. EUR 4,40 erworben. Nunmehr kann die Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. März 2026 bis zu insgesamt 100.000 weitere eigene Aktien von ihren Aktionären zurückkaufen. Der Vorstand kann den Rückkauf jederzeit vorzeitig beenden. Die Aktien werden ausschließlich über die Börse erworben. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) wird den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) oder dem Handelsplatz, der in den vorangegangenen drei Monaten den höchsten Börsenumsatz mit der Aktie der Gesellschaft erzielt hat, an den vorangegangenen zehn Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Die erworbenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können.

