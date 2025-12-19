Anzeige
WKN: 518160 | ISIN: DE0005181606
Xetra
19.12.25 | 14:57
5,050 Euro
+4,77 % +0,230
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
19.12.2025 15:09 Uhr
302 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms

DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Weng Fine Art AG: Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms

Monheim am Rhein (pta000/19.12.2025/14:35 UTC+1)

Monheim, den 19.12.2025: Der Vorstand der Weng Fine Art AG ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bis zum 31. Dezember 2025 laufende Aktienrückkaufprogramm aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Dezember 2024 zu verlängern und zu erhöhen.

Unter dem Programm hat die Gesellschaft bisher 60.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von ca. EUR 4,40 erworben. Nunmehr kann die Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. März 2026 bis zu insgesamt 100.000 weitere eigene Aktien von ihren Aktionären zurückkaufen. Der Vorstand kann den Rückkauf jederzeit vorzeitig beenden. Die Aktien werden ausschließlich über die Börse erworben. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) wird den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) oder dem Handelsplatz, der in den vorangegangenen drei Monaten den höchsten Börsenumsatz mit der Aktie der Gesellschaft erzielt hat, an den vorangegangenen zehn Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Die erworbenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können.

Aussender:      Weng Fine Art AG 
           Rheinpromenade 13 
           40789 Monheim am Rhein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rüdiger K. Weng 
Tel.:         +49 2173 690870-0 
E-Mail:        weng@wengfineart.com 
Website:       www.wengfineart.com 
ISIN(s):       DE0005181606 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766151300777 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
