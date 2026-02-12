DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Turnaround schneller und kraftvoller als erwartet - ArtXX beschleunigt Wachstum deutlich

Weng Fine Art AG: Turnaround schneller und kraftvoller als erwartet - ArtXX beschleunigt Wachstum deutlich

Monheim am Rhein (pta000/12.02.2026/08:00 UTC+1)

Die ArtXX AG (ArtXX), die unter der Marke "Weng Contemporary" hochwertige Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler verkauft, hat im 2. Halbjahr 2025 eine signifikante operative Belebung verzeichnet.

Umsatzdynamik mit klarer Trendwende

Der Umsatz erhöhte sich im 2. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr um 43,3 % auf 1,24 Mio. EUR. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 87,9 %. Bei der Einordnung dieser Entwicklung ist zu berücksichtigen, dass sowohl das 2. Halbjahr 2024 als auch das 1. Halbjahr 2025 durch deutliche Marktverwerfungen im Kunstmarkt geprägt waren. Der ausgeprägte Basiseffekt relativiert somit die hohen Wachstumsraten, unterstreicht jedoch zugleich die operative Erholungstendenz.

Margenqualität weiter verbessert

Das Umsatzwachstum wurde nicht durch Preiszugeständnisse erkauft. Im Gegenteil: Dem Team um Direktorin Giorgia Zardetto gelang es, den durchschnittlichen Aufschlagsatz von 87,5 % (2024) auf 93,1 % (2025) zu steigern. Damit konnte ArtXX die Bruttomargenqualität trotz volatiler Marktbedingungen weiter ausbauen - ein klares Indiz für verbesserte Marktpositionierung und Pricing-Power.

Ergebnis- und Bilanzentwicklung

Parallel zum Umsatzanstieg sind die operativen Kosten weiter rückläufig. Vor diesem Hintergrund ist für das Geschäftsjahr 2025 von einem verbesserten Ergebnis gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Im vergangenen Jahr erzielte ArtXX einen operativen Cashflow von rund 1 Mio. EUR, der zur Reduzierung von Bankverbindlichkeiten eingesetzt wurde. Dadurch konnten zentrale Bilanzkennzahlen nachhaltig gestärkt werden. Die finanzielle Flexibilität des Unternehmens hat sich entsprechend verbessert.

Digitale Reichweite als Frühindikator

Auch die digitalen Leistungskennzahlen der Website www.wengcontemporary.com entwickeln sich dynamisch:

- Website-Traffic 2025 gegenüber 2024: +55 %

- Nutzerzahl im Zeitraum November bis Januar gegenüber Vorjahr: +64 % auf über 18.000 User

Im Kontext eines Marktturnarounds fungieren diese Traffic-Daten als vorlaufender Indikator. Erfahrungsgemäß folgen Umsatzsteigerungen mit einem zeitlichen Versatz von ein bis zwei Quartalen.

Strategischer Ausblick

Rüdiger K. Weng, Vorsitzender des ArtXX-Verwaltungsrates, erklärt: "Der von uns im vergangenen Oktober prognostizierte Turnaround im Kunstmarkt hat sich inzwischen verfestigt. Wir sehen eine deutliche Verbesserung des Marktumfelds - bei gleichzeitig strukturellen Veränderungen. Aufgrund unserer aktuellen Unternehmensgröße prüfen wir aktiv Partnerschaften sowie geeignete Akquisitionsziele. Wir sind entschlossen, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem langanhaltenden Abwärtstrend ergeben haben." Mit der Kombination aus Umsatzbeschleunigung, Margensteigerung, verbessertem Cashflow- Profil und wachsender digitaler Reichweite positioniert sich ArtXX operativ deutlich robuster als im Vorjahr.

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit drei Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital-Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo. Die Weng Fine Art konzentriert sich derzeit auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die Weng Art Invest an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain- Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

Über die ArtXX AG

Die ArtXX AG ist zu mehr als 61 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng mehr als 23 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 400 Aktionäre. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Ai Weiwei, El Anatsui, Jeff Koons, Damien Hirst, Peter Doig, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Erwin Wurm und Bernar Venet. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: www.wengcontemporary.com

