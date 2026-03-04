DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Abschluss 2025 zeigt bestes Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte

Weng Fine Art AG: Abschluss 2025 zeigt bestes Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte

Monheim am Rhein (pta000/04.03.2026/08:00 UTC+1)

Die Weng Fine Art AG (WFA) hat heute den Einzelabschluss (ungeprüft, weil nur der Konzernabschluss geprüft wird) für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Dieser weist einen Jahresüberschuss von 5,93 Mio. EUR (2024: - 1,26 Mio.) sowie einen Bilanzgewinn von 6,94 Mio. EUR (2024: 1,81 Mio.) aus. Damit erzielte die WFA das beste Jahresergebnis in ihrer Unternehmensgeschichte.

Der positive Ergebnisbeitrag resultiert ausschließlich aus dem Verkauf der 30-prozentigen Beteiligung an der Artnet AG. Diese wurde im Mai 2025 zum Preis von fast 20 Mio. EUR veräußert, wovon 15,2 Mio. EUR auf die WFA entfielen.

Durch den hohen Kapitalzufluss hat sich die Bilanzstruktur des WFA signifikant verbessert. Die Eigenkapitalquote liegt nun bei etwa 80% und damit deutlich über den von den finanzierenden Banken als Covenant gesetzten 35%. Die Bankverbindlichkeiten wurden während des letzten Geschäftsjahres von 16,8 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR reduziert. Infolge des Mittelzuflusses im Juni 2025 sanken die Zinsaufwendungen von 746 TEUR (2024) auf 462 TEUR und werden im laufenden Geschäftsjahr nochmals spürbar zurückgehen.

Bereits im Sommer 2024 hatte das Management vor dem Hintergrund der seinerzeit schwachen Marktentwicklung beschlossen, die Verkaufsaktivitäten der WFA vorübergehend auszusetzen. Stattdessen konzentrierte sich der Vorstand auf den strategisch und operativ anspruchsvollen Verkauf der Artnet-Beteiligung sowie die Neuausrichtung des Unternehmens.

Vorstand und Aufsichtsrat haben nun vor dem Hintergrund des prognosegemäß im Herbst 2025 eingesetzten Turnarounds im Kunstmarkt entschieden, die Verkaufsaktivitäten wieder aufzunehmen und den Warenbestand der WFA in den kommenden Jahren sukzessive abzubauen. Das dadurch freiwerdende Kapital soll vor allem in den Ausbau des Editionsgeschäfts investiert werden. Das Segment limitierter Kunsteditionen gilt international als der wachstumsstärkste Bereich des Kunstmarktes.

Ungeachtet der weiterhin angespannten geopolitischen Lage - insbesondere der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Angriff auf den Iran - sieht sich die WFA aufgrund ihrer gestärkten Bilanzstruktur und strategischen Fokussierung robust aufgestellt.

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit drei Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital-Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig

Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich derzeit auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die Weng Art Invest an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

Aussender: Weng Fine Art AG Rheinpromenade 13 40789 Monheim am Rhein Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX

