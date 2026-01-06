DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: WFA-Aktie 2025 um ein Drittel gestiegen - Vorstand richtet Gesellschaft auf beschleunigtes Wachstum aus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Weng Fine Art AG: WFA-Aktie 2025 um ein Drittel gestiegen - Vorstand richtet Gesellschaft auf beschleunigtes Wachstum aus

Monheim am Rhein (pta000/06.01.2026/08:00 UTC+1)

Die Aktie der Weng Fine Art AG (WFA) konnte im Kalenderjahr 2025 34% (5,40 nach 4,02 EUR) zulegen. Ergänzend erhielten Aktionäre eine Dividende mit einer Rendite von nahezu 4 %. Mit dieser Performance hat die WFA-Aktie im vergangenen Jahr alle wichtigen Indizes im In- und Ausland geschlagen.

Nach einem mehrjährigen Abwärtstrend markierte das Jahr 2025 für die Gesellschaft einen strategischen Wendepunkt. Wesentliche Treiber der positiven Kursentwicklung waren der erfolgreiche Verkauf der Artnet-Beteiligung im Juni sowie der sich seit Oktober andeutende Turnaround des Kunstmarktes. Vor diesem Hintergrund nutzte die WFA im 4. Quartal das bestehende Aktienrückkaufprogramm und erwarb insgesamt 65.000 eigene Aktien über die Börse. Das Rückkaufprogramm wurde, wie bereits im Dezember gemeldet, vorerst bis zum 31. März 2026 verlängert. Derzeit umfasst der Treasury Stock der WFA 180.000 Aktien (entspricht 3,27 % des Grundkapitals - möglich wäre ein Gesamtbestand von bis zu 550.000 eigenen Aktien).

Vorstand personell und strukturell gestärkt

Zum 1. Januar 2026 wurde der Vorstand der Gesellschaft erweitert. Peter Wehrle ist als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand eingetreten. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Organisation sowie Teile des operativen Geschäftes. Mit dieser personellen Verstärkung schafft die Gesellschaft die Voraussetzungen, um weiteres Wachstum strukturiert und effizient umzusetzen.

Fokus 2026: Wachstum beschleunigen und Marktchancen nutzen

Das wichtigste Ziel der Gesellschaft für das angelaufene Geschäftsjahr ist ein deutliches organisches Wachstum, das durch Zukäufe oder Übernahmen noch verstärkt werden könnte. Diesbezüglich evaluiert das Management derzeit verschiedene Optionen.

Der Vorstandsvorsitzende Rüdiger K. Weng erklärt: "Wir sind entschlossen, die sich durch den langanhaltenden Abwärtstrend des Kunstmarktes ergebenden Chancen zu ergreifen. Wir analysieren bereits mögliche Beteiligungs- bzw. Übernahmeziele, die das Potenzial besitzen müssen, sofort einen deutlichen Umsatzzuwachs sowie höhere Erträge im Handelsgeschäft zu erbringen. Der Kunstmarkt hat nach meiner Einschätzung bereits im 4. Quartal des vergangenen Jahres den durch den russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 ausgelösten langjährigen Abwärtstrend überwunden. Ich gehe von einem sich deutlich verbessernden, sich aber auch stark verändernden Kunstmarkt in diesem und dem kommenden Jahr aus. Darauf wollen wir reagieren und die WFA neu aufstellen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies schon im laufenden Jahr gelingen kann."

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit drei Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich derzeit auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die Weng Art Invest an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

