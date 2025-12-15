Anzeige
Montag, 15.12.2025
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: 518160 | ISIN: DE0005181606 | Ticker-Symbol: WFA
Xetra
12.12.25 | 17:35
4,680 Euro
-1,27 % -0,060
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
15.12.2025 10:45 Uhr
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Monheim am Rhein (pta000/15.12.2025/10:10 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Rüdiger K. Weng A+A GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                            In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                            Rüdiger K. Weng 
                                            Sonstige Führungsperson 
                                            Geschäftsführung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Weng Fine Art AG 
b)      LEI                                  529900MWSW56LJ8TRZ61 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                DE0005181606 
b)      Art des Geschäfts                           Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        4,70 EUR                               4.700,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        4,70 EUR                               4.700,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                          11.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                           Xetra Börse Frankfurt (Main) 
        MIC                                  XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Weng Fine Art AG 
           Rheinpromenade 13 
           40789 Monheim am Rhein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rüdiger K. Weng 
Tel.:         +49 2173 690870-0 
E-Mail:        weng@wengfineart.com 
Website:       www.wengfineart.com 
ISIN(s):       DE0005181606 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate

