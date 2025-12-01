Anzeige
Mehr »
Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 850663 | ISIN: US1912161007 | Ticker-Symbol: CCC3
Tradegate
01.12.25 | 08:07
62,98 Euro
-0,22 % -0,14
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
COCA-COLA COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COCA-COLA COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,6962,9208:06
62,8062,9808:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACNB
ACNB CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACNB CORPORATION48,460-1,10 %
AGNICO EAGLE MINES LIMITED151,75+1,07 %
ALPHA BANK SA3,370-3,22 %
AMES NATIONAL CORP21,810-0,23 %
BALL CORPORATION42,180-1,13 %
CACTUS INC37,000-0,54 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC36,0000,00 %
COCA-COLA COMPANY62,98-0,22 %
CORTEVA INC58,41+0,46 %
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY12,900-0,09 %
DOM DEVELOPMENT SA64,600,00 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC124,60-1,74 %
FIRST FINANCIAL BANCORP20,8000,00 %
GARRETT MOTION INC14,7000,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR44,200-3,91 %
HIGHPEAK ENERGY INC5,5000,00 %
INVESTORS TITLE COMPANY278,80-1,22 %
JOHN B SANFILIPPO & SON INC63,00+0,80 %
LCNB CORP15,870-0,06 %
LIFEVANTAGE CORPORATION5,6500,00 %
MGE ENERGY INC70,500,00 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP INC39,580-1,12 %
MONARCH CASINO & RESORT INC82,000,00 %
MVB FINANCIAL CORP23,6000,00 %
OLYMPIC STEEL INC33,200-0,60 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC5,0000,00 %
REGIONS FINANCIAL CORP21,800-0,91 %
ROCKY BRANDS INC26,2000,00 %
SINCLAIR INC13,5000,00 %
STIFEL FINANCIAL CORP104,000,00 %
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION756,50+1,48 %
THE WENDYS COMPANY7,130-2,38 %
TRANSALTA CORPORATION12,600+0,52 %
TRUSTMARK CORPORATION33,6000,00 %
UFP INDUSTRIES INC80,180,00 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC15,040-0,53 %
VIRTU FINANCIAL INC30,400-1,94 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC242,00+1,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.