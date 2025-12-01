|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACNB CORPORATION
|US0008681092
|0,38 USD
|0,3276 EUR
|AGNICO EAGLE MINES LIMITED
|CA0084741085
|0,4 USD
|0,3448 EUR
|ALPHA BANK SA
|GRS830003000
|-
|0,0484 EUR
|AMES NATIONAL CORP
|US0310011004
|0,2 USD
|0,1724 EUR
|BALL CORPORATION
|US0584981064
|0,2 USD
|0,1724 EUR
|CACTUS INC
|US1272031071
|0,14 USD
|0,1207 EUR
|CAPITAL CITY BANK GROUP INC
|US1396741050
|0,26 USD
|0,2241 EUR
|COCA-COLA COMPANY
|US1912161007
|0,51 USD
|0,4397 EUR
|CORTEVA INC
|US22052L1044
|0,18 USD
|0,1551 EUR
|DIVERSIFIED ENERGY COMPANY
|US25520W1071
|0,29 USD
|0,25 EUR
|DOM DEVELOPMENT SA
|PLDMDVL00012
|7 PLN
|1,6529 EUR
|EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON I ...
|US3021301094
|0,77 USD
|0,6639 EUR
|FIRST FINANCIAL BANCORP
|US3202091092
|0,25 USD
|0,2155 EUR
|GARRETT MOTION INC
|US3665051054
|0,08 USD
|0,0689 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,1406 USD
|0,1212 EUR
|HIGHPEAK ENERGY INC
|US43114Q1058
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|INVESTORS TITLE COMPANY
|US4618041069
|9,18 USD
|7,915 EUR
|JOHN B SANFILIPPO & SON INC
|US8004221078
|1 USD
|0,8622 EUR
|LCNB CORP
|US50181P1003
|0,22 USD
|0,1896 EUR
|LIFEVANTAGE CORPORATION
|US53222K2050
|0,045 USD
|0,0387 EUR
|MCDONALDS CORPORATION CDR
|CA5801031090
|0,1586 CAD
|0,0979 EUR
|MGE ENERGY INC
|US55277P1049
|0,475 USD
|0,4095 EUR
|MIDWESTONE FINANCIAL GROUP INC
|US5985111039
|0,2425 USD
|0,209 EUR
|MONARCH CASINO & RESORT INC
|US6090271072
|0,3 USD
|0,2586 EUR
|MVB FINANCIAL CORP
|US5538101024
|0,17 USD
|0,1465 EUR
|OLYMPIC STEEL INC
|US68162K1060
|0,16 USD
|0,1379 EUR
|PATTERSON-UTI ENERGY INC
|US7034811015
|0,08 USD
|0,0689 EUR
|REGIONS FINANCIAL CORP
|US7591EP1005
|0,265 USD
|0,2284 EUR
|ROCKY BRANDS INC
|US7745151008
|0,155 USD
|0,1336 EUR
|SINCLAIR INC
|US8292421067
|0,25 USD
|0,2155 EUR
|STIFEL FINANCIAL CORP
|US8606301021
|0,46 USD
|0,3966 EUR
|TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION
|US88262P1021
|1,6 USD
|1,3795 EUR
|THE WENDYS COMPANY
|US95058W1009
|0,14 USD
|0,1207 EUR
|TRANSALTA CORPORATION
|CA89346D1078
|0,065 CAD
|0,0401 EUR
|TRUSTMARK CORPORATION
|US8984021027
|0,24 USD
|0,2069 EUR
|UFP INDUSTRIES INC
|US90278Q1085
|0,35 USD
|0,3017 EUR
|UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC
|US91388P1057
|0,105 USD
|0,0905 EUR
|VIRTU FINANCIAL INC
|US9282541013
|0,24 USD
|0,2069 EUR
|WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
|US9427491025
|0,52 USD
|0,4483 EUR
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)