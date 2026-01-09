Nach einem historischen Jahr der Rekorde beim Goldpreis und bei den großen Goldproduzenten wie etwa Agnico Eagle Mines oder Newmont waren durchaus Sorgen vorhanden. So erwarteten nicht wenige Experten, dass es womöglich zum Jahreswechsel mit den Preisen des Edelmetalls zumindest wieder etwas nach unten gehen würde. Doch das ist nicht der Fall. So hält sich der Goldpreis nahe des Allzeithochs bei 4.550 Dollar. Auf diesem Niveau klingelt die Kasse natürlich bei Branchengrößen wie Newmont oder Agnico ...Den vollständigen Artikel lesen ...
