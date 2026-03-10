Gold mit Wachstum: Warum diese Aktien vom nächsten Goldpreisanstieg profitieren könnten

Anzeige / Werbung

Steigende Goldpreise beflügeln den Sektor - doch Unternehmen mit skalierbaren Projekten und Infrastrukturvorteilen könnten den größten Hebel daraus ziehen.

Ein Goldmarkt gewinnt wieder an Dynamik

Der Goldmarkt tritt erneut in eine Phase ein, wie sie Investoren seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Anhaltende geopolitische Spannungen, erhöhte Inflationserwartungen und strukturelle Veränderungen im Reserve-Management der Zentralbanken haben Golds Rolle als strategischen Vermögenswert weiter gestärkt.

Die Preise sind entsprechend gestiegen. Gold-Futures wurden zuletzt über 5.000 US-Dollar pro Unze gehandelt, was die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen und Portfoliodiversifikation widerspiegelt. Für Bergbauunternehmen sind die Auswirkungen erheblich: Höhere realisierte Preise führen direkt zu größeren Margen und deutlich verbessertem freien Cashflow.

Aktuelle Unternehmenszahlen unterstreichen diese Dynamik. Große Produzenten berichten zunehmend über Rekord-Cashflows und steigende Margen, selbst während die Betriebskosten im gesamten Sektor zunehmen.

Gewinne bestätigen den Preisrückenwind

Das jüngste Quartalsupdate von Kinross (ISIN: CA4969024047) veranschaulicht die aktuelle Wirtschaftlichkeit des Goldabbaus in einem Hochpreisumfeld.

Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,67 US-Dollar und übertraf damit deutlich die Erwartungen der Analysten. Zwar lag der Umsatz von 2,02 Milliarden US-Dollar leicht unter den Konsensschätzungen, doch aussagekräftiger war die Profitabilität.

Die durchschnittlich realisierten Goldpreise stiegen im Jahresvergleich deutlich und erreichten etwa 4.144 US-Dollar pro Unze. Dieser Anstieg führte zu Margen von rund 2.847 US-Dollar pro verkaufter Goldäquivalent-Unze - ein Plus von mehr als 80% gegenüber dem Vorjahr.

Im Gesamtjahr erwirtschaftete Kinross etwa 2,47 Milliarden US-Dollar freien Cashflow und 3,76 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow, was den finanziellen Hebel des Sektors bei steigenden Goldpreisen deutlich macht.

Inflation prägt weiterhin die Kostenstruktur

Trotz des starken Preisumfelds stehen Bergbauunternehmen weiterhin unter Kostendruck. Branchenweite Inflation bei Arbeitskosten, Energie und Lizenzgebühren hat die sogenannten All-in Sustaining Costs (AISC) kontinuierlich nach oben getrieben.

Kinross erwartet beispielsweise, dass die AISC bis 2026 auf etwa 1.730 US-Dollar pro Unze steigen werden, nach 1.571 US-Dollar im Jahr zuvor. Ein Großteil dieses Anstiegs hängt mit Lizenzgebühren zusammen, die direkt an den Goldpreis gekoppelt sind, sowie mit allgemeiner Betriebsinflation.

Selbst bei steigenden Kosten bleibt das Margenprofil bei den aktuellen Goldpreisen jedoch außergewöhnlich stark. Für viele Produzenten übersteigen höhere Goldpreise die operativen Gegenwinde deutlich und stärken die Cashflow-Generierung des Sektors.

Eine Branche positioniert sich neu für Wachstum

Mit stärker werdenden Bilanzen verlagern viele Bergbauunternehmen ihren Fokus inzwischen von reiner Kostendisziplin hin zu strategischem Wachstum.

Besonders aktiv sind Produzenten mit Schwerpunkt in Nordamerika. Unternehmen wie Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020) haben ihre Portfolios in den vergangenen zwei Jahren durch Fusionen, Veräußerungen und operative Konsolidierung neu strukturiert. Die Fusion mit Calibre Mining im Jahr 2025 schuf einen diversifizierten Produzenten mit Betrieben in Kanada, den USA und Nicaragua.

Equinox erwartet nun eine jährliche Produktion von 700.000 bis 800.000 Unzen, gestützt durch zentrale kanadische Assets wie die Greenstone- und Valentine-Minen. Beide Projekte nähern sich der vollen Produktionskapazität und sollen langfristiges Produktionswachstum sichern.

Diese Strategie spiegelt einen breiteren Branchentrend wider: Kapital auf stabile Jurisdiktionen konzentrieren, Portfolios verschlanken und steigende Cashflows in hochwertige Expansionsprojekte investieren.

Die wachsende Bedeutung von Entwicklungsprojekten

Während etablierte Produzenten unmittelbar von steigenden Goldpreisen profitieren, könnte die nächste Phase des Zyklus zunehmend Unternehmen mit skalierbaren Entwicklungsprojekten belohnen.

Explorationsunternehmen und aufstrebende Entwickler bieten oft einen größeren Hebel auf steigende Goldpreise, da ihre Projekte noch nicht in Produktion sind. Mit Fortschritten bei Machbarkeitsstudien und Ressourcenwachstum können sich Bewertungskennzahlen schnell verändern.

Investoren achten daher besonders auf Projekte, die geologische Größe, überschaubare Entwicklungskosten und gute Infrastruktur kombinieren - Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit eines Projekts erheblich verbessern können.

Chile, eine der etabliertesten Bergbauregionen der Welt, bleibt ein wichtiges Umfeld für solche Projekte.

Tesoro Gold und die Chance von El Zorro

Ein Projekt, das zunehmend Aufmerksamkeit erhält, ist das El-Zorro-Projekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in der chilenischen Atacama-Region.

Das Unternehmen kontrolliert ein 570 Quadratkilometer großes Landpaket, das die Ternera-Lagerstätte beherbergt. Diese enthält derzeit rund zwei Millionen Unzen Goldressourcen und liegt innerhalb eines etwa 20 Kilometer langen Korridors mit aussichtsreichen intrusiven geologischen Systemen.

Was El Zorro besonders macht, ist sein struktureller Entwicklungsvorteil. Anders als viele chilenische Lagerstätten, die in Höhenlagen zwischen 2.000 und 5.000 Metern liegen, befindet sich dieses Projekt nur etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel und rund 13 Kilometer von der Küste entfernt.

Diese Nähe zu bestehenden Straßen, Energieinfrastruktur und Wasserquellen könnte sowohl Investitions- als auch Betriebskosten erheblich reduzieren - ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Projekten in frühen Entwicklungsphasen.

Laut Analystenbeobachtungen nach einem jüngsten Standortbesuch sind derzeit sechs Diamantbohrgeräte im Einsatz, die sowohl Infill-Bohrungen als auch Explorationsprogramme unterstützen und zur weiteren Ressourcenerweiterung beitragen.

Die Geologie deutet zudem auf erhebliches Potenzial über die bestehende Ressource hinaus hin, da mehrere bislang ungetestete intrusive Zielstrukturen im gesamten Konzessionsgebiet identifiziert wurden.

Bewertungshebel im nächsten Zyklus

Für Investoren, die sich vor der nächsten Phase des Goldzyklus positionieren, könnte die Unterscheidung zwischen etablierten Produzenten und aufstrebenden Entwicklern zunehmend wichtig werden.

Große Produzenten wie Kinross oder Equinox bieten unmittelbare Goldpreisexponierung durch starken freien Cashflow und Dividendenpotenzial. Ihre diversifizierten Betriebe sorgen für Stabilität, jedoch meist mit moderateren Wachstumsraten.

Frühphasige Unternehmen, die große Projekte entwickeln, können dagegen einen stärkeren operativen Hebel bieten - vorausgesetzt, Explorationserfolge und Projektentwicklung fallen mit anhaltend hohen Goldpreisen zusammen.

Projekte, die geologische Größe mit Infrastrukturvorteilen kombinieren - wie etwa bei El Zorro - könnten besonders attraktiv werden, wenn sich der Goldmarkt weiter stärkt und Kapital verstärkt in den Sektor zurückfließt.

Die nächste Phase für Gold

Der aktuelle Goldmarkt wird von Kräften geprägt, die weit über kurzfristige Rohstoffzyklen hinausgehen. Strukturelle Nachfrage durch Zentralbanken, geopolitische Risiken und langfristige Inflationserwartungen stärken Golds strategische Rolle in globalen Portfolios.

Für die Bergbauindustrie bedeutet dieses Umfeld sowohl Chancen als auch Disziplin. Produzenten müssen steigende Cashflows mit Kostendruck ausbalancieren, während Entwickler daran arbeiten, die nächste Generation von Projekten in Richtung Produktion zu bringen.

Sollten die Goldpreise hoch bleiben, könnten Unternehmen mit skalierbaren Ressourcen, diszipliniertem Management und vorteilhafter Infrastruktur besonders gut positioniert sein, um das stärkste Wachstum in der nächsten Phase des Sektors zu erzielen.

Newmont baut Investitionen in Schlüsselprojekte aus

An der Spitze des Sektors verdeutlicht Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) weiterhin die Skalenvorteile des weltweit größten Goldproduzenten.

Das Unternehmen meldete kürzlich Quartalsergebnisse, die die Markterwartungen übertrafen, da Rekordpreise für Gold niedrigere Produktionsmengen teilweise ausgleichen konnten. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,52 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den Analystenschätzungen.

Die realisierten Goldpreise lagen im Quartal durchschnittlich bei mehr als 4.200 US-Dollar pro Unze, nahezu 60% höher als im Vorjahr.

Die Produktion sank auf etwa 1,45 Millionen Unzen, hauptsächlich aufgrund geplanter Abbau-Sequenzen in Minen wie Peñasquito, Ahafo South, Yanacocha, Brucejack und Cadia.

Newmonts Strategie konzentriert sich nun auf die Integration der Vermögenswerte aus der 17-Milliarden-Dollar-Übernahme von Newcrest Mining. Das Unternehmen plant Investitionen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar in kurzfristige Entwicklungsprojekte, darunter Cadia Panel Caves, Tanami Expansion 2 sowie Machbarkeitsarbeiten am Projekt Red Chris in Kanada.

Zusätzlich sind 1,95 Milliarden US-Dollar an Erhaltungsinvestitionen vorgesehen, um Tailings-Infrastruktur zu verbessern und die Lebensdauer der Minen im gesamten Portfolio zu verlängern.

Agnico Eagle stärkt Cashflow-Profil

Auch Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) hat sich als klarer Profiteur des aktuellen Goldumfelds erwiesen.

Das Unternehmen produzierte im Jahr 2025 rund 3,45 Millionen Unzen zahlbares Gold und erwirtschaftete 4,4 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, was starke operative Margen bei steigenden Goldpreisen widerspiegelt.

Die Produktion im vierten Quartal lag bei etwa 840.000 Unzen und generierte 1,31 Milliarden US-Dollar freien Cashflow im Quartal. Die All-in Sustaining Costs (AISC) betrugen durchschnittlich 1.339 US-Dollar pro Unze, was bei den aktuellen Preisen weiterhin hohe Profitabilität ermöglicht.

Das Management erwartet, dass die Produktion bis 2028 weitgehend stabil zwischen 3,3 und 3,5 Millionen Unzen pro Jahr bleibt, unterstützt durch Projekte wie die East Gouldie-Lagerstätte bei Canadian Malartic sowie die Untertage-Erweiterung von Detour Lake.

Das Unternehmen hat zudem die Aktionärsrenditen erhöht, die Quartalsdividende angehoben und im vergangenen Jahr rund 1,4 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeschüttet.

Tesoro Gold mit Entwicklungspotenzial

Während große Produzenten derzeit den größten Cashflow generieren, können kleinere Entwickler besonders stark von dauerhaft hohen Goldpreisen profitieren.

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) treibt das El-Zorro-Projekt in Chile voran. Dieses beherbergt die Ternera-Lagerstätte mit rund zwei Millionen Unzen Gold und liegt etwa 10 Kilometer von der Pazifikküste entfernt auf einer Höhe von ungefähr 500 Metern - ungewöhnlich niedrig für ein Goldentwicklungsprojekt in Chile.

Diese Lage bietet logistische Vorteile gegenüber vielen Andenprojekten, die in deutlich größeren Höhen betrieben werden. Bestehende Infrastruktur - darunter asphaltierte Straßen sowie Strom- und Wasseranschlüsse in etwa 13 Kilometern Entfernung - unterstützt ebenfalls die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Parallel dazu laufen Explorationsarbeiten auf dem gesamten 570 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet in der Atacama-Region, wo derzeit mehrere Bohrgeräte im Einsatz sind, während das Unternehmen Ressourcen-Erweiterungen und Entwicklungsstudien vorantreibt.

In einem Goldmarkt, in dem große Neuentdeckungen zunehmend selten werden, können Projekte mit etablierten Ressourcen und guter Infrastruktur verstärktes Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Ein Sektor mit mehreren Rückenwinden

Kurzfristige Volatilität ist in den Goldmarkt zurückgekehrt, da Währungsbewegungen und makroökonomische Daten gegenläufige Impulse für die Goldpreise erzeugen.

Der übergeordnete Hintergrund bleibt jedoch unterstützend. Anhaltende geopolitische Spannungen, die Diversifizierung der Zentralbankreserven und Erwartungen einer lockereren Geldpolitik stärken weiterhin die strategische Rolle von Gold in globalen Portfolios.

Für die Branche sind die Konsequenzen klar: Große Produzenten wie Newmont Corporation reinvestieren ihre gestiegenen Cashflows, um eine langfristige Produktion zu sichern, während Unternehmen wie Agnico Eagle Mines Limited auf operative Stabilität und attraktive Aktionärsrenditen setzen.

Gleichzeitig gewinnen Entwickler wie Tesoro Gold Limited zunehmend an Sichtbarkeit, da Investoren entlang der Angebotskette nach der nächsten Generation von Goldprojekten suchen.

