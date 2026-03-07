Golds strategische Rallye rückt Produzenten in den Fokus - und den Entwicklungsspielraum von Tesoro Gold

Anzeige / Werbung

Gold hält sich trotz einer volatilen Woche nahe historischer Höchststände, während große Bergbauunternehmen ihre Investitionen ausweiten und Entwickler erneut verstärkte Aufmerksamkeit von Investoren erhalten.

Gold pausiert nach überraschendem Arbeitsmarktbericht

Gold legte zum Ende der Woche leicht zu, nachdem schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen wiederbelebt haben, dass die US-Notenbank im Laufe dieses Jahres mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Der Spotpreis für Gold lag bei rund 5.095 US-Dollar pro Unze, etwa 0,4% höher am Tag, während US-Goldfutures auf ungefähr 5.105 US-Dollar stiegen. Trotz dieser moderaten Erholung lag das Edelmetall auf Wochensicht etwa 3,4% im Minus und steuert damit auf seinen ersten Wochenverlust seit fünf Wochen zu.

Die Bewegung folgte auf einen überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft sank um 92.000, deutlich unter den Erwartungen eines Anstiegs von 59.000, während die Arbeitslosenquote auf 4,4% stieg.

Die Daten haben Diskussionen über eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik und mögliche Stagflationsrisiken neu entfacht. Für Gold sind schwächeres Wachstum und Erwartungen sinkender Zinsen in der Regel unterstützend, da Gold keine laufende Rendite abwirft.

Dollarstärke und Geopolitik sorgen für gegenläufige Kräfte

Gleichzeitig bleibt das makroökonomische Umfeld komplex. Der US-Dollar-Index steuert auf seinen stärksten Wochenanstieg seit mehr als einem Jahr zu, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen steigt.

Israels Ausweitung seiner Militärkampagne in die südlichen Vororte von Beirut - eine Hochburg der Hisbollah - hat den regionalen Konflikt mit Iran und dessen Verbündeten weiter ausgeweitet.

Der stärkere Dollar hat die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen teilweise ausgeglichen. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, macht eine starke US-Währung das Metall für Käufer außerhalb der USA teurer und begrenzt selbst in geopolitisch angespannten Zeiten die Kursgewinne.

Gleichzeitig reagierten die Energiemärkte deutlich. Die Ölpreise steuern auf ihren größten Wochenanstieg seit Russlands Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zu, was neue Inflationssorgen auslöst.

Trotz des Rückgangs in dieser Woche liegt Gold im laufenden Jahr weiterhin mehr als 18% im Plus, was die Stärke der übergeordneten Rallye unterstreicht.

Strukturelle Faktoren stützen den Goldmarkt weiterhin

Über die kurzfristige Volatilität hinaus bleiben mehrere strukturelle Faktoren für den Goldmarkt unterstützend.

Die Nachfrage von Zentralbanken bleibt hoch, da mehrere Schwellenländer ihre Währungsreserven stärker von dollarbasierten Vermögenswerten diversifizieren. Auch die Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds (ETFs) haben zugenommen und spiegeln ein erneutes Anlegerinteresse an Gold als strategische Absicherung wider.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik. Die Märkte gehen weithin davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung am 18. März unverändert lassen wird, während die erste Zinssenkung möglicherweise im Juli erfolgen könnte.

Für den Bergbausektor sind diese Entwicklungen ebenso wichtig wie das absolute Preisniveau. Hohe Goldpreise erweitern die operativen Margen deutlich und erhöhen den Cashflow in der gesamten Branche.

Dieses Umfeld fördert sowohl höhere Investitionen großer Produzenten als auch ein erneutes Interesse von Investoren an Unternehmen mit Projekten in der Entwicklungsphase.

Newmont baut Investitionen in Schlüsselprojekte aus

An der Spitze des Sektors verdeutlicht Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) weiterhin die Skalenvorteile des weltweit größten Goldproduzenten.

Das Unternehmen meldete kürzlich Quartalsergebnisse, die die Markterwartungen übertrafen, da Rekordpreise für Gold niedrigere Produktionsmengen teilweise ausgleichen konnten. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,52 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den Analystenschätzungen.

Die realisierten Goldpreise lagen im Quartal durchschnittlich bei mehr als 4.200 US-Dollar pro Unze, nahezu 60% höher als im Vorjahr.

Die Produktion sank auf etwa 1,45 Millionen Unzen, hauptsächlich aufgrund geplanter Abbau-Sequenzen in Minen wie Peñasquito, Ahafo South, Yanacocha, Brucejack und Cadia.

Newmonts Strategie konzentriert sich nun auf die Integration der Vermögenswerte aus der 17-Milliarden-Dollar-Übernahme von Newcrest Mining. Das Unternehmen plant Investitionen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar in kurzfristige Entwicklungsprojekte, darunter Cadia Panel Caves, Tanami Expansion 2 sowie Machbarkeitsarbeiten am Projekt Red Chris in Kanada.

Zusätzlich sind 1,95 Milliarden US-Dollar an Erhaltungsinvestitionen vorgesehen, um Tailings-Infrastruktur zu verbessern und die Lebensdauer der Minen im gesamten Portfolio zu verlängern.

Agnico Eagle stärkt Cashflow-Profil

Auch Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) hat sich als klarer Profiteur des aktuellen Goldumfelds erwiesen.

Das Unternehmen produzierte im Jahr 2025 rund 3,45 Millionen Unzen zahlbares Gold und erwirtschaftete 4,4 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, was starke operative Margen bei steigenden Goldpreisen widerspiegelt.

Die Produktion im vierten Quartal lag bei etwa 840.000 Unzen und generierte 1,31 Milliarden US-Dollar freien Cashflow im Quartal. Die All-in Sustaining Costs (AISC) betrugen durchschnittlich 1.339 US-Dollar pro Unze, was bei den aktuellen Preisen weiterhin hohe Profitabilität ermöglicht.

Das Management erwartet, dass die Produktion bis 2028 weitgehend stabil zwischen 3,3 und 3,5 Millionen Unzen pro Jahr bleibt, unterstützt durch Projekte wie die East Gouldie-Lagerstätte bei Canadian Malartic sowie die Untertage-Erweiterung von Detour Lake.

Das Unternehmen hat zudem die Aktionärsrenditen erhöht, die Quartalsdividende angehoben und im vergangenen Jahr rund 1,4 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeschüttet.

Tesoro Gold mit Entwicklungspotenzial

Während große Produzenten derzeit den größten Cashflow generieren, können kleinere Entwickler besonders stark von dauerhaft hohen Goldpreisen profitieren.

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) treibt das El-Zorro-Projekt in Chile voran. Dieses beherbergt die Ternera-Lagerstätte mit rund zwei Millionen Unzen Gold und liegt etwa 10 Kilometer von der Pazifikküste entfernt auf einer Höhe von ungefähr 500 Metern - ungewöhnlich niedrig für ein Goldentwicklungsprojekt in Chile.

Diese Lage bietet logistische Vorteile gegenüber vielen Andenprojekten, die in deutlich größeren Höhen betrieben werden. Bestehende Infrastruktur - darunter asphaltierte Straßen sowie Strom- und Wasseranschlüsse in etwa 13 Kilometern Entfernung - unterstützt ebenfalls die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Parallel dazu laufen Explorationsarbeiten auf dem gesamten 570 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet in der Atacama-Region, wo derzeit mehrere Bohrgeräte im Einsatz sind, während das Unternehmen Ressourcen-Erweiterungen und Entwicklungsstudien vorantreibt.

In einem Goldmarkt, in dem große Neuentdeckungen zunehmend selten werden, können Projekte mit etablierten Ressourcen und guter Infrastruktur verstärktes Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Ein Sektor mit mehreren Rückenwinden

Kurzfristige Volatilität ist in den Goldmarkt zurückgekehrt, da Währungsbewegungen und makroökonomische Daten gegenläufige Impulse für die Goldpreise erzeugen.

Der übergeordnete Hintergrund bleibt jedoch unterstützend. Anhaltende geopolitische Spannungen, die Diversifizierung der Zentralbankreserven und Erwartungen einer lockereren Geldpolitik stärken weiterhin die strategische Rolle von Gold in globalen Portfolios.

Für die Branche sind die Konsequenzen klar: Große Produzenten wie Newmont Corporation reinvestieren ihre gestiegenen Cashflows, um eine langfristige Produktion zu sichern, während Unternehmen wie Agnico Eagle Mines Limited auf operative Stabilität und attraktive Aktionärsrenditen setzen.

Gleichzeitig gewinnen Entwickler wie Tesoro Gold Limited zunehmend an Sichtbarkeit, da Investoren entlang der Angebotskette nach der nächsten Generation von Goldprojekten suchen.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

